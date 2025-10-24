США остановили торговые переговоры с Канадой из-за рекламы: что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой. По его словам, это решение связано с мошеннической рекламой, в которой покойный президент Рональд Рейган якобы негативно высказывался о тарифах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Скандал вокруг рекламы с Рейганом

Ранее США ввели пошлины на канадскую сталь, алюминий и автомобили, что привело к взаимным торговым ограничениям и переговорам, которые теперь официально остановлены.

"Исходя из их вопиющего поведения, все торговые переговоры с Канадой останавливаются", - написал Трамп в Truth Social.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что реклама из его провинции, в которой раздавались антитарифные месседжи, привлекла внимание президента США Дональда Трампа. В видео были использованы кадры с бывшим президентом Рональдом Рейганом, критиковавшим тарифы на импортные товары, отмечая, что они приводят к потере рабочих мест и торговым конфликтам.

"Я слышал, что президент увидел нашу рекламу. Думаю, он был не слишком доволен", - сказал Форд.

Впоследствии президентский фонд Рональда Рейгана обнародовал заявление, в котором отметило, что правительство Онтарио использовало "выборочные аудио- и видеофрагменты" без разрешения. В фонде отметили, что реклама искажает содержание президентского обращения Рейгана в 1987 году, и сообщили, что рассматривают юридические шаги в этой связи.

Правительство Канады ситуацию пока не комментирует. Между тем Трамп, активно применяющий тарифную политику как инструмент давления на другие страны, уже заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.

Торговое напряжение между США и Канадой растет

Торговая политика Дональда Трампа подняла пошлины в США до рекордного уровня с 1930-х годов, что вызвало беспокойство среди бизнеса и экономистов.

Премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не позволит Соединенным Штатам несправедливо получать доступ к канадским рынкам в случае провала переговоров. В следующем году США, Канада и Мексика планируют пересмотреть континентальное соглашение о свободной торговле, заключенное в 2020 году.

Напомним, что оптимизм среди малых и средних предприятий Канады упал до самого низкого уровня за последние четверть века после того, как США начали торговую войну с этой страной. Ожидания компаний по инфляции также растут.

Добавим, крупнейшие канадские производители автозапчастей несут потери от пошлин президента США Дональда Трампа.