Оптимизм малого бизнеса в Канаде упал до 25-летнего минимума

Оптимизм среди малых и средних предприятий Канады снизился до самого низкого уровня за последние четверть века после того, как США начали торговую войну с этой страной. Ожидания компаний по инфляции также растут.

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Об этом сообщает Вloomberg, ссылаясь на данные Канадской федерации независимого бизнеса.

Индекс делового барометра CFIB в этом месяце упал до 25 пунктов, согласно экспресс-опросу 1065 компаний. Это самый низкий показатель в истории наблюдений с 2000 года.

Почти 60% респондентов ожидают, что эффективность их бизнеса через 12 месяцев несколько снизится или значительно снизится, что сравнимо с показателем марта 2020 года, когда начались закрытия предприятий из-за пандемии COVID-19.

Ожидания компаний по инфляции в следующем году также растут — средние цифры подскочили до 3,7% в марте с 3% в феврале. Исторический средний показатель составляет 2,2%.

Растущий пессимизм и рост инфляционных ожиданий совпадают с тарифными пошлинами, которые президент США Дональд Трамп наложил на Канаду. 4 марта США ввели пошлины в размере 25% на импорт большинства канадских товаров и 10% на энергоносители. Позже Трамп установил пошлины в размере 25% на импорт канадской стали и алюминия.

Канада ответила собственными тарифами, добавив пошлины на товары США на сумму $41,9 млрд. долларов США, включая сталь, алюминий, потребительские товары и продукты питания.

Экономисты говорят, что торговая война погрузит страну в рецессию. Банк Канады оценил примерно удар по экспорту в 8,5%, если он продлится год. Цены также, как ожидается, вырастут на фоне ослабления валюты, более высоких расходов на импорт и ответных пошлин.

Федеральное правительство уже пообещало миллиарды долларов как помощь экспортерам через Export Development Canada. Он также объявил, что предоставит выгодные кредиты в размере 500 млн канадских долларов для поддержки предприятий в секторах, непосредственно затронутых тарифами США.

Напомним, крупнейшие канадские производители автозапчастей понесут пошлины от пошлин президента США Дональда Трампа. Растут шансы остановки североамериканской автомобильной промышленности. Это заставляет цены на акции стремительно падать до наблюдавшихся в последнее время уровней во время пандемии Covid-19.