Оптимізм малого бізнесу в Канаді впав до 25-річного мінімуму

Оптимізм серед малих та середніх підприємств Канади впав до найнижчого рівня за останні чверть століття після того, як США розпочали торговельну війну з цією країною. Очікування компаній щодо інфляції також зростають.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Вloomberg, посилаючись на дані Канадської федерації незалежного бізнесу.

Індекс ділового барометра CFIB цього місяця впав до 25 пунктів, згідно з експрес-опитуванням 1065 компаній. Це найнижчий показник за історію спостережень з 2000 року.

Майже 60% респондентів очікують, що ефективність їхнього бізнесу через 12 місяців дещо знизиться або значно знизиться, що можна порівняти з показником березня 2020 року, коли почалися закриття підприємств через пандемію COVID-19.

Очікування компаній щодо інфляції наступного року також зростають — середні цифри підскочили до 3,7% у березні з 3% у лютому. Історичний середній показник становить 2,2%.

Зростаючий песимізм і зростання інфляційних очікувань збігаються з тарифними митами, які президент США Дональд Трамп наклав на Канаду. 4 березня США запровадили мита у розмірі 25% на імпорт більшості канадських товарів та 10% на енергоносії. Пізніше Трамп встановив мита у розмірі 25% на імпорт канадської сталі та алюмінію.

Канада відповіла власними тарифами, додавши мита на товари США на суму $41,9 млрд доларів США, включаючи сталь, алюміній, споживчі товари та продукти харчування.

Економісти кажуть, що торговельна війна занурить країну в рецесію. Банк Канади оцінив приблизно удар по експорту у 8,5%, якщо він триватиме рік. Ціни також, як очікується, зростуть на тлі ослаблення валюти, більш високих витрат на імпорт та мит у відповідь.

Федеральний уряд вже пообіцяв мільярди доларів як допомогу експортерам через Export Development Canada. Він також оголосив, що надасть вигідні кредити у розмірі 500 млн канадських доларів для підтримки підприємств у секторах, яких безпосередньо торкнуться тарифи США.

Нагадаємо, найбільші канадські виробники автозапчастин зазнають втрат від мит президента США Дональда Трампа. Зростають шанси зупинення північноамериканської автомобільної промисловості. Це змушує ціни на акції стрімко падати до рівнів, які спостерігалися в останній час під час пандемії Covid-19.