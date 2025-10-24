Запланована подія 2

США зупинили торговельні переговори з Канадою через рекламу: що відомо

Білий дім
Торговельна суперечка між США та Канадою загострюється / Pexels

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. За його словами, це рішення пов’язане з “шахрайською рекламою”, у якій покійний президент Рональд Рейган нібито негативно висловлювався про тарифи. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Скандал навколо реклами з Рейганом

Раніше США запровадили мита на канадську сталь, алюміній та автомобілі, що призвело до взаємних торговельних обмежень і переговорів, які тепер офіційно зупинено.

"Виходячи з їхньої кричущої поведінки, усі торговельні переговори з Канадою прининяються", – написав Трамп в Truth Social.

Прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що реклама з його провінції, у якій лунали антитарифні меседжі, привернула увагу президента США Дональда Трампа. У відео було використано кадри з колишнім президентом Рональдом Рейганом, який критикував тарифи на імпортні товари, наголошуючи, що вони призводять до втрати робочих місць і торговельних конфліктів.

"Я чув, що президент побачив нашу рекламу. Думаю, він був не надто задоволени", — сказав Форд.

Згодом президентський фонд Рональда Рейгана оприлюднив заяву, у якій зазначив, що уряд Онтаріо використав "вибіркові аудіо - та відеофрагменти" без дозволу. У фонді наголосили, що реклама спотворює зміст президентського звернення Рейгана 1987 року, і повідомили, що розглядають юридичні кроки у зв’язку з цим.

Уряд Канади ситуацію поки не коментує. Тим часом Трамп, який активно застосовує тарифну політику як інструмент тиску на інші країни, уже заявив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою.

Торговельна напруга між США та Канадою зростає

Торговельна політика Дональда Трампа підняла мита у США до рекордного рівня з 1930-х років, що викликало занепокоєння серед бізнесу та економістів.

Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава не дозволить Сполученим Штатам несправедливо отримувати доступ до канадських ринків у разі провалу переговорів. Наступного року США, Канада та Мексика планують переглянути континентальну угоду про вільну торгівлю, укладену у 2020 році.

Нагадаємо, оптимізм серед малих та середніх підприємств Канади впав до найнижчого рівня за останні чверть століття після того, як США розпочали торговельну війну з цією країною. Очікування компаній щодо інфляції також зростають.

Додамо, найбільші канадські виробники автозапчастин зазнають втрат від мит президента США Дональда Трампа. 

Автор:
Ольга Опенько