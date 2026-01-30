США подписали масштабный контракт на обслуживание F-16, включая переданные Украине

Министерство обороны США заключило контракт стоимостью 235 миллионов долларов на техническое обслуживание истребителей F-16. Соглашение охватывает и те борта, которые передали западные партнеры Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США (DSCA).

Пентагон заключил контракт с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering.

Соглашением предусматривается техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16, а также поддержка в управлении техническо-материальным обеспечением для Украины.

Работы будут производиться на объекте Sabena Aerospace Engineering в бельгийском городе Волюве-Сен-Ламбер. Согласно контракту работы будут завершены до 28 января 2029 года.

Напомним, в прошлом году государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине учебного и технического оборудования для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму около 310,5 миллионов долларов.