США підписали масштабний контракт на обслуговування F-16, включно з переданими Україні

F-16
Міноборони США витратить 235 млн доларів на ремонт винищувачів F-16 / Freepik

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів F-16. Угода охоплює і ті борти, які західні партнери передали Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони США (DSCA).

Зазначається, що Пентагон уклав контракт з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering.

Угодою передбачається технічне обслуговування літаків і двигунів F-16, а також підтримку в управлінні технічно-матеріальним забезпеченням для України. 

Роботи будуть виконуватися на об'єкті Sabena Aerospace Engineering у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, роботи будуть завершені до 28 січня 2029 року.

Нгадаємо, торік державний департамент США схвалив можливий продаж Україні навчального та технічного обладнання для обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму близько 310,5 мільйонів доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб