США продолжат исключение из санкций для немецкого подразделения "Роснефти"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США планирует объявить о продлении исключения из санкций для немецкого подразделения Роснефть Германия, хотя точные сроки еще могут измениться, сообщил источник, знакомый с обсуждением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Активы немецкой "Роснефти", конфискованные Берлином после вторжения России в Украину в 2022 году и сохраненные на попечении, находятся во взвешенном состоянии с момента введения санкций против материнской компании в конце прошлого года.

Министерство экономики Германии заявило, что находится в тесном контакте с американскими органами власти для обеспечения продолжения исключения, что снизит риск нарушения деятельности немецких нефтеперерабатывающих заводов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности мировых энергорынков.

Немецкое подразделение "Роснефти" владеет акциями трех нефтеперерабатывающих заводов, на которые приходится 12% общих перерабатывающих мощностей страны, включая PCK Raffinerie GmbH в Шведте близ Берлина, а также долей в Трансальпийском нефтепроводе.

Сначала США предоставили Германии шестимесячный срок для урегулирования собственности на активы, который должен был завершиться 29 апреля 2026 года. Берлин столкнулся с трудностями в поиске покупателя и пытался избежать национализации активов, опасаясь возможных шагов мести со стороны Кремля против работающих в России немецких компаний.

Напомним, ранее Европейская комиссия одобрила новую модель доверительного управления, позволяющую Германии на долгосрочной основе контролировать немецкие активы российской нефтяной компании "Роснефть" .