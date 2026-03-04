США продовжать виняток із санкцій для німецького підрозділу "Роснефти"

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США планує оголосити про продовження винятку з санкцій для німецького підрозділу Роснефть Німеччина, хоча точні терміни ще можуть змінитися, повідомило джерело, знайоме з обговоренням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Активи німецької "Роснефти", конфісковані Берліном після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та збережені під опікою, перебувають у підвішеному стані з моменту запровадження санкцій проти материнської компанії наприкінці минулого року.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що перебуває в тісному контакті з американськими органами влади для забезпечення продовження винятку, що зменшить ризик порушення діяльності німецьких нафтопереробних заводів на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході та нестабільності світових енергоринків.

Німецький підрозділ "Роснефти" володіє акціями трьох нафтопереробних заводів, на які припадає 12% загальних переробних потужностей країни, включно з PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна, а також часткою в Трансальпійському нафтопроводі.

Спочатку США надали Німеччині шестимісячний термін для врегулювання власності на активи, який мав закінчитися 29 квітня 2026 року. Берлін зіткнувся з труднощами у пошуку покупця та намагався уникнути націоналізації активів, побоюючись можливих кроків помсти з боку Кремля проти німецьких компаній, що працюють у Росії.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія схвалила нову модель довірчого управління, яка дозволяє Німеччині на довгостроковій основі контролювати німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть".