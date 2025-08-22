Запланована подія 2

США расширили санкции за торговлю иранской нефтью, включив новые компании и суда

нефть
13 компаний и 8 танкеров наказаны за торговлю с Ираном / Depositphotos

Администрация Трампа в четверг ввела дополнительные санкции, связанные с иранской нефтью, в отношении 13 организаций, базирующихся в Гонконге, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и на Маршалловых островах, а также восьми судов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

Государственный департамент ввел санкции против двух китайских операторов нефтяных терминалов и хранилищ. По его словам, они занимались импортом иранской нефти на борту танкеров, на которые ранее распространялись санкции США.

Фирмы были идентифицированы как Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co в провинции Шаньдун и Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co в провинции Чжэцзян.

Мероприятия касаются также гражданина Греции Антониоса Маргаритиса и его сети компаний и судов, которые, по словам Министерства финансов, были причастны к транспортировке нарушающей санкции иранской нефти.

Министерство финансов США также обозначило Ares Shipping Limited в Гонконге, Comford Management на Маршалловых островах и Hong Kong Hangshun Shipping Limited в Гонконге.

Среди определенных танкеров для перевозки сырой нефти есть суда Adeline G и Kongm под флагом Панамы, а также Lafit под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Иран приостановил переговоры с Вашингтоном, направленные на сдерживание ядерных амбиций Исламской Республики после того, как США и Израиль нанесли удар по его ядерным объектам в июне. Иран отрицает какие-либо намерения разрабатывать атомные бомбы.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы поначалу отказались от покупки российской нефти, но представители государственной компании Indian Oil и Bharat Petroleum закупили российскую нефть со снабжением в сентябре и октябре. Это произошло после того, как Россия увеличила скидки, сделав свою нефть привлекательной для индийских покупателей.

Автор:
Татьяна Бессараб