США розширили санкції за торгівлю іранською нафтою, включивши нові компанії та судна

Адміністрація Трампа у четвер запровадила додаткові санкції, пов’язані з іранською нафтою, щодо 13 організацій, що базуються в Гонконзі, Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах та на Маршаллових островах, а також восьми суден.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

Державний департамент запровадив санкції проти двох китайських операторів нафтових терміналів та сховищ. За його словами, вони займалися імпортом іранської нафти на борту танкерів, на які раніше поширювалися санкції США.

Фірми були ідентифіковані як Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co у провінції Шаньдун та Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co у провінції Чжецзян.

Заходи стосуються також громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його мережі компаній і суден, які, за словами Міністерства фінансів, були причетні до транспортування іранської нафти, що порушує санкції.

Міністерство фінансів США також позначило Ares Shipping Limited у Гонконзі, Comford Management на Маршаллових островах та Hong Kong Hangshun Shipping Limited у Гонконзі.

Серед визначених танкерів для перевезення сирої нафти є судна Adeline G та Kongm під прапором Панами, а також Lafit під прапором Сан-Томе і Прінсіпі.

Іран призупинив переговори з Вашингтоном, спрямовані на стримування ядерних амбіцій Ісламської Республіки, після того, як США та Ізраїль завдали удару по його ядерних об'єктах у червні. Іран заперечує будь-які наміри розробляти атомні бомби.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи спочатку відмовилися від купівлі російської нафти, але представники державної компанії Indian Oil і Bharat Petroleum закупили російську нафту з постачанням у вересні та жовтні. Це сталося після того, як Росія збільшила знижки, зробивши свою нафту привабливою для індійських покупців.