Экспорт дизеля и сжиженного газа (LPG) из США резко возрос в 2025 году, причем поставки дизеля в Европу более чем удвоились на фоне высокого спроса и ограниченного предложения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафторинок".

Общий экспорт светлых нефтепродуктов по морю в январе 2026 года достиг 6,3 млн баррелей в сутки (б/д), что на 10% больше, чем в январе 2025 года.

По данным Weekly Petroleum Status Report, средний экспорт нефтепродуктов в январе составил 7 млн б/д, что на 8% больше года в год.

Наибольший прирост обеспечил дизель — более чем на 210 тыс. б/д (+19%) по сравнению с январем 2025 года.

Экспорт дизеля в Европу вырос со 167 тыс. б/д до 396 тыс. б/д, в то время как поставки в Южную Америку сократились.

Экспорт сжиженного газа также вырос на 210 тыс. б/д (+7%), в том числе пропана и бутана с побережья Мексиканского залива, на фоне высоких запасов в США нынешней зимой.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр ответил, что покупка российской нефти помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Он заметил, что Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральную Европу, а решить эту проблему страна поможет в рамках законодательства ЕС.