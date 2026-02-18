Украина без дизеля из Словакии и Венгрии: ждать ли дефицита и подорожания

Прекращение поставок дизтоплива в Украину из Венгрии и Словакии не вызовет дефицита и удорожания топлива на украинском рынке. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные Delo.ua.

"По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не так велики (до 10% рынка), да и мы без них уже несколько раз оказывались. В последний раз - осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместиться", - отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт также убежден, что прекращение поставок венгерского и словацкого дизтоплива в Украину никак не повлияет на цены.

С ним соглашается и аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко. По его словам, этот отказ произошел в низкий сезон потребления дизтоплива, поэтому трейдеры успеют заключить новые контракты с другими поставщиками до весны и начала полевых работ.

"С начала войны мы диверсифицировали поставки горючего. Поэтому для паники и повышения цен нет экономических предпосылок. Хотя я не исключаю, что отдельные игроки рынка могут попытаться повысить цену из-за фактора ажиотажа", — рассуждает Сиренко.

Такого же мнения придерживается основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. Он говорит, что доля рынка от венгерских и словацких поставщиков в ноябре 2025-январе 2026 года сократилась с 15-25% до менее 10% из-за плохого качества и высокой цены.

"Их горючее мерзло при температуре -15°C. Поэтому в январе его почти никто не покупал. Им удалось сохранить определенную долю рынка, потому что у них были долгосрочные контракты с украинскими трейдерами. Мало того, это горючее еще и было дороже: на границе этот ресурс по последним котировкам стоил 52,5 грн/л, тогда как 52,5 грн/л. с рынка выпал дорогостоящий ресурс, который легко замещать морем, и это не должно повлиять на цены", — рассказывает Леушкин.

Венгрия и Словакия прекращают поставки топлива в Украину

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

По мнению венгерского дипломата, поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины". Он назвал это "чисто политическим решением".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - подчеркнул Сиярто.

Он убеждает, что у Венгрии сейчас есть стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для волнения.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии, если Киев не разблокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он сообщил, что Словакия объявила кризисную ситуацию в стране из-за нехватки нефтепродуктов и не будет экспортировать их в Украину. Все нефтепродукты будут ориентированы на внутренний рынок. Фицо также предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.

Венгрия обратилась в Хорватию по поводу транзита российской нефти

Ранее Будапешт официально обратился в Загреб с просьбой обеспечить транспортировка российской нефти нефтепроводом Adria. Соответствующее совместное письмо направили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министерша экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импортировать российскую нефть по морю в случае перебоев с трубопроводными поставками", - написал Сиярто.

В Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать именно российскую нефть через трубопровод Adria.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр ответил, что покупка российской нефти помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Он заметил, что Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральную Европу, а решить эту проблему страна поможет в рамках законодательства ЕС.