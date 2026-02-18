Україна без дизеля зі Словаччини та Угорщини: чи чекати дефіциту і подорожчання

Припинення постачання дизпалива до України з Угорщини та Словаччини не викличе дефіциту та здорожчання пального на українському ринку. Таку думку висловили експерти, яких опитало Delo.ua .

"З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них уже декілька разів опинялися. Востаннє — восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститися", — зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Експерт також переконаний, що припинення постачання угорського та словацького дизпалива в Україну жодним чином не вплине на ціни.

З ним погоджується і аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко. За його словами, ця відмова сталася в низький сезон споживання дизпалива, тож трейдери встигнуть укласти нові контракти з іншими постачальниками до весни та початку польових робіт.

"Від початку війни ми диверсифікували постачання пального. Тож для паніки та підвищення цін немає економічних передумов. Хоча я не виключаю, що окремі гравці ринку можуть спробувати підвищити ціну через фактор ажіотажу", — розмірковує Сіренко.

Такої ж думки дотримується засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Він каже, що частка ринку від угорських та словацьких постачальників у листопаді 2025 — січні 2026 року скоротилася з 15–25% до менш як 10% через погану якість та високу ціну.

"Їхнє пальне мерзло при температурі -15°C. Тому в січні його майже ніхто не купував. Їм вдалося зберегти певну частку ринку, бо вони мали довгострокові контракти з українськими трейдерами. Мало того, це пальне ще й було дорожчим: на кордоні цей ресурс за останніми котируваннями коштував 52,5 грн/л, тоді як пальне з Польщі — 50–51 грн/л. Тож з ринку випав дорогий ресурс, який легко замістити морем, і це не має вплинути на ціни", — розповідає Льоушкін.

Угорщина та Словаччина припиняють поставки пального до України

Нагадаємо голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

На думку угорського дипломата, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України". Він назвав це "суто політичним рішенням".

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", –наголосив Сіярто.

Він переконує, що Угорщина наразі має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі немає причин для хвилювання.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії, якщо Київ не розблокує транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Він повідомив, що Словаччина оголосила кризову ситуацію в країні через нестачу нафтопродуктів і не буде експортувати їх до України. Всі нафтопродукти будуть направлені на внутрішній ринок. Фіцо також припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.

Угорщина звернулась до Хорватії щодо транзиту російської нафти

Раніше Будапешт офіційно звернувся до Загреба з проханням забезпечити транспортування російської нафти нафтопроводом Adria. Відповідний спільний лист надіслали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину через нафтопровід Adria, адже наш санкційний виняток дає змогу імпортувати російську нафту морем у разі перебоїв із трубопровідними поставками", - написав Сіярто.

У Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати саме російську нафту через трубопровід Adria.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що купівля російської нафти допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Він зауважив, що Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи, а вирішити цю проблему країна допоможе в межах законодавства ЄС.