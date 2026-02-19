Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Новини
США подвоїли постачання дизпального до Європи у 2025 році

США подвоїли поставки дизеля до Європи
США подвоїли поставки дизеля до Європи / Depositphotos

Експорт дизеля та скрапленого газу (LPG) зі США різко зріс у 2025 році, причому поставки дизеля до Європи більш ніж подвоїлися на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафторинок".

Загальний експорт світлих нафтопродуктів морем у січні 2026 року досяг 6,3 млн барелів на добу (б/д), що на 10% більше, ніж у січні 2025 року.

За даними Weekly Petroleum Status Report, середній експорт нафтопродуктів у січні становив 7 млн б/д, що на 8% більше рік до року.

Найбільший приріст забезпечив дизель — на понад 210 тис. б/д (+19%) порівняно з січнем 2025 року.

Експорт дизеля до Європи зріс з 167 тис. б/д до 396 тис. б/д, тоді як поставки до Південної Америки скоротилися.

Експорт скрапленого газу також зріс на 210 тис. б/д (+7%), зокрема пропану та бутану з узбережжя Мексиканської затоки, на тлі високих запасів у США цієї зими.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що купівля російської нафти допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Він зауважив, що Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи, а вирішити цю проблему країна допоможе в межах законодавства ЄС.

Тетяна Гойденко