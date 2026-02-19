США подвоїли постачання дизпального до Європи у 2025 році

Експорт дизеля та скрапленого газу (LPG) зі США різко зріс у 2025 році, причому поставки дизеля до Європи більш ніж подвоїлися на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафторинок".

Загальний експорт світлих нафтопродуктів морем у січні 2026 року досяг 6,3 млн барелів на добу (б/д), що на 10% більше, ніж у січні 2025 року.

За даними Weekly Petroleum Status Report, середній експорт нафтопродуктів у січні становив 7 млн б/д, що на 8% більше рік до року.

Найбільший приріст забезпечив дизель — на понад 210 тис. б/д (+19%) порівняно з січнем 2025 року.

Експорт дизеля до Європи зріс з 167 тис. б/д до 396 тис. б/д, тоді як поставки до Південної Америки скоротилися.

Експорт скрапленого газу також зріс на 210 тис. б/д (+7%), зокрема пропану та бутану з узбережжя Мексиканської затоки, на тлі високих запасів у США цієї зими.

