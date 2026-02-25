Запланована подія 2

США ввели санкции против физических и юридических лиц из России за киберпреступления

Минфин США объявил о санкциях против физических и юридических лиц из РФ из-за киберпреступлений / Freepik

Министерство финансов США ввело санкции против трех юридических и четырех физических лиц из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Ограничения были применены в связи с нарушениями в киберпространстве.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Под санкции попала петербургская компания Operation Zero (ООО "Матрица") и ее руководитель Сергей Зеленюк.

В Госдепе США заявили, что эта компания занимается разработкой уязвимостей нулевого дня (ранее неизвестных уязвимостей программного обеспечения) и позиционирует себя как продавец эксплойтов для разных клиентов, включая правительство РФ. В 2025 году компания обещала заплатить до четырех миллионов долларов за взлом Telegram, сообщал The Insider.

По данным властей США, компания Зеленюка ранее купила за 1,3 миллиона долларов восемь эксплойтов, которые в 2022-2025 годах гражданин Австралии Питер Уильямс украл у своего работодателя, американского оборонного подрядчика.

Под санкции также попала компания Special Technology Services, зарегистрированная в ОАЭ, созданная Зеленюком для работы со странами Азии и Ближнего Востока. По мнению Госдепа, Зеленюк положил начало компании, чтобы обойти санкции против банков России.

Санкции также ввели в отношении трех лиц, связанных с Зеленюком. Это два гражданина России, помощница Зеленюка Марина Васанович и участник хакерской группы Trickbot Олег Кучеров, а также гражданин Узбекистана Азизджон Мамашоев.

По данным властей США, Кучеров и Мамашоев сотрудничали с Зеленюком. Кроме того, Мамашоев основал в ОАЭ компанию Advance Security Solutions – еще одного брокера эксплойтов.

19 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально продлил еще на один год санкции против России из-за ее войны в Украине.

Документ вступил в силу 20 февраля. Он предусматривает продление ряда санкций против РФ, введенных указами американских президентов в 2014, 2018 и 2022 годах.

Автор:
Светлана Манько