США ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії за кіберзлочини

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти трьох юридичних і чотирьох фізичних осіб із Росії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Обмеження застосовано у зв’язку з порушеннями в кіберпросторі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Зазначається, що під санкції потрапила петербурзька компанія Operation Zero (ТОВ "Матриця") та її керівник Сергій Зеленюк.

У Держдепі США заявили, що ця компанія займається розробкою вразливостей нульового дня (раніше невідомих вразливостей програмного забезпечення) і позиціонує себе як продавець експлойтів для різних клієнтів, включаючи уряд РФ. 2025 року компанія обіцяла заплатити до чотирьох мільйонів доларів за злом Telegram, повідомляв The Insider.

За даними влади США, компанія Зеленюка раніше купила за 1,3 мільйона доларів вісім експлойтів, які у 2022-2025 роках громадянин Австралії Пітер Вільямс украв у свого роботодавця, американського оборонного підрядника.

Під санкції також потрапила компанія Special Technology Services, зареєстрована в ОАЕ, яку створив Зеленюк для роботи з країнами Азії та Близького Сходу. На думку Держдепу, Зеленюк започаткував компанію, щоб обійти санкції проти банків Росії.

Санкції також запровадили щодо трьох осіб, які пов'язані із Зеленюком. Це двоє громадян Росії, помічниця Зеленюка Марина Васанович та учасник хакерської групи Trickbot Олег Кучеров, а також громадянин Узбекистану Азізджон Мамашоєв.

За даними влади США, Кучеров та Мамашоєв співпрацювали із Зеленюком. Крім того, Мамашоєв заснував в ОАЕ компанію Advance Security Solutions – ще одного брокера експлойтів.

19 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно продовжив ще на один рік санкції проти Росії через її війну в Україні.

Документ набув чинності 20 лютого. Він передбачає продовження низки санкцій проти РФ, запроваджених указами американських президентів у 2014, 2018 і 2022 роках.