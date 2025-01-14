США вводят новые ограничения на экспорт ИИ-чипов. Nvidia раскритиковала решение

Администрация Джо Байдена объявила о новых ограничениях на экспорт чипов, используемых для искусственного интеллекта. Цель – усложнить доступ Китая и других соперников к передовым технологиям с военным применением, пишет Financial Times.

Новые правила создают трехступенчатую систему лицензирования чипов, используемых для обработки ИИ-вычислений в дата-центрах. Первый уровень, включающий страны G7, Австралию, Южную Корею, Тайвань и другие близкие союзники, не будет ограничен. Китай, Россия, Иран и Северная Корея попали на третий уровень, для которого экспорт фактически запрещен. Более 100 других стран – средний уровень – подпадут под ограничения на объемы экспорта.

Решение вступит в силу через 120 дней после публикации.

За и против

Эти меры вызвали критику со стороны американской полупроводниковой индустрии и Европейского Союза. Представители ЕС заявили, что ограничения подрывают сотрудничество между США и Европой. В свою очередь президент Ассоциации полупроводников Джон Ньюффер предупредил, что это решение может нанести ущерб глобальной конкурентоспособности США, открывая стратегические рынки для конкурентов.

Компания Nvidia, один из лидеров отрасли, заявила, что новые правила не улучшат безопасность США, а лишь ослабят ее инновационный потенциал. Там добавили, что ждут возвращения Дональда Трампа в Белый дом, еще во время первого президентства поддерживавшего инновации, конкуренцию и обмен технологий с миром.

Тем не менее, некоторые эксперты считают новые меры важными для национальной безопасности, поскольку они уменьшают риски передачи технологий в руки соперников.

Окончательное выполнение новых правил будет зависеть от будущей администрации, и многие надеются, что ограничения могут быть пересмотрены.

Весной 2024 года правительство США приняло решение о повышении пошлин на ряд импортируемых из Китая товаров на общую сумму 18 миллиардов долларов. В частности, речь шла о полупроводниках и аккумуляторах.

Позже Китай неоднократно призывал местные компании избегать использования чипов Nvidia, выбирая отечественные альтернативы.