США вводять нові обмеження на експорт ШІ-чипів. Nvidia розкритикувала рішення

Адміністрація Джо Байдена оголосила про нові обмеження на експорт чипів, що використовуються для штучного інтелекту. Ціль – ускладнити доступ Китаю та інших суперників до передових технологій із військовим застосуванням, пише Financial Times.

Нові правила створюють триступеневу систему ліцензування чипів, які використовуються для обробки ШІ-обчислень у дата-центрах. Перший рівень, що включає країни G7, Австралію, Південну Корею, Тайвань та інші близькі союзники, не матиме обмежень. Китай, Росія, Іран та Північна Корея потрапили до третього рівня, для якого експорт фактично заборонено. Більше ніж 100 інших країн – середній рівень – підпадуть під обмеження на обсяги експорту.

Рішення набере чинності через 120 днів після публікації.

За та проти

Ці заходи викликали критику з боку американської напівпровідникової індустрії та Європейського Союзу. Представники ЄС заявили, що обмеження підривають співпрацю між США та Європою. Своєю чергою, президент Асоціації напівпровідників Джон Ньюффер попередив, що це рішення може завдати шкоди глобальній конкурентоспроможності США, відкриваючи стратегічні ринки для конкурентів.

Компанія Nvidia, один із лідерів галузі, заявила, що нові правила не покращать безпеку США, а лише послаблять її інноваційний потенціал. Там додали, що чекають повернення Дональда Трампа у Білий дім, який ще під час першого президентства підтримував інновації, конкуренцію і обмін технологій зі світом.

Попри це, деякі експерти вважають нові заходи важливими для національної безпеки, оскільки вони зменшують ризики передачі технологій у руки суперників.

Остаточне виконання нових правил залежатиме від майбутньої адміністрації, і багато хто сподівається, що обмеження можуть бути переглянуті.

Весною 2024 року уряд США ухвалив рішення про підвищення мит на низку товарів, що імпортуються з Китаю, на загальну суму 18 мільярдів доларів. Зокрема, йшлося про напівпровідники та акумулятори.

Пізніше Китай неодноразово закликав місцеві компанії уникати використання чипів Nvidia, обираючи вітчизняні альтернативи.