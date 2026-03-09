США заключили соглашение о добыче золота в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового соглашения с правительством Венесуэлы о сотрудничестве в области добычи и продажи золота и других минералов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Трампа во время саммита "Щит Америки".

По словам Трампа, на этой неделе Соединенные Штаты официально признали новое венесуэльское правительство и заключили так называемое "золотое соглашение", предусматривающее сотрудничество между двумя странами в сфере продаж природных ресурсов.

"И мы также только что заключили историческое золотое соглашение. Оно называется золотым соглашением с Венесуэлой, которое позволит нашим двум странам сотрудничать для содействия продаже венесуэльского золота и других минералов. У них есть большие запасы золота. У них есть хорошая земля", — заявил Трамп.

Он также напомнил, что в январе 2026 г. военные США вывезли из Венесуэлы бывшего президента Николаса Мадуро для судебного разбирательства.

Кроме того, Трамп вновь раскритиковал власти Кубы и заявил, что ожидает политических изменений в стране. По его словам, сейчас Куба не является одним из главных приоритетов его администрации.

"У них плохой режим, который уже давно плохой. И раньше они получали деньги от Венесуэлы. Они получали нефть от Венесуэлы. Но у них нет никаких денег от Венесуэлы, у них нет нефти, у них нет ничего", — сказал президент США.

Также Трамп сообщил, что правительство Кубы ведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио по поводу возможных договоренностей с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявлял, что правительство Кубы "скоро упадет" и якобы заинтересовано в достижении соглашения с Соединенными Штатами. Он также выражал идею назначить Рубио специальным представителем США на острове.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.