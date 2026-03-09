Запланована подія 2

США уклали угоду щодо видобутку золота у Венесуелі

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення нової угоди з урядом Венесуели щодо співпраці у сфері видобування та продажу золота й інших мінералів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву Трампа під час саміту "Щит Америки".

За словами Трампа, цього тижня Сполучені Штати офіційно визнали новий венесуельський уряд та уклали так звану "золоту угоду", яка передбачає співпрацю між двома країнами у сфері продажу природних ресурсів.

"І ми також щойно уклали історичну золоту угоду. Вона називається золота угода з Венесуелою, яка дозволить нашим двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів. У них є великі запаси золота. У них є хороша земл", — заявив Трамп.

Він також нагадав, що у січні 2026 року військові США вивезли з Венесуели колишнього президента Ніколаса Мадуро для судового розгляду.

Крім того, Трамп знову розкритикував владу Куби і заявив, що очікує політичних змін у країні. За його словами, зараз Куба не є одним із головних пріоритетів для його адміністрації.

"У них поганий режим, який вже давно поганий. І раніше вони отримували гроші від Венесуели. Вони отримували нафту від Венесуели. Але вони не мають жодних грошей від Венесуели, у них немає нафти, у них немає нічого", — сказав президент США.

Також Трамп повідомив, що уряд Куби веде переговори з державним секретарем США Марко Рубіо щодо можливих домовленостей із Вашингтоном.

Раніше Трамп заявляв, що уряд Куби "скоро впаде" і нібито зацікавлений у досягненні угоди зі Сполученими Штатами. Він також висловлював ідею призначити Рубіо спеціальним представником США на острові.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.

Автор:
Тетяна Гойденко