Стабильность движения и обновление инфраструктуры: "Укрзализныця" заказала 10 тыс. тонн рельсов у австрийской Voestalpine

"Укрзализныця" и австрийская компания Voestalpine Rail Technology GmbH подписали соглашение на поставку еще 10 тысяч тонн рельсов. Этот контракт обеспечивает ритмичную поставку материалов для капитальных ремонтов дополнительных 80 км пути.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

О соглашении с Voestalpine

"Укрзализныця" и австрийская компания Voestalpine Rail Technology GmbH заключили соглашение на поставку еще 10 тысяч тонн рельсов, что позволит ритмично обеспечивать капитальные ремонты дополнительных 80 км пути. Реализовать этот контракт удалось благодаря успешным конкурентным тендерам - снижение ожидаемой цены позволило существенно сэкономить средства, направленные на закупку дополнительной партии рельсов, говорится в сообщении.

Закупка осуществляется за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги". С учетом этого соглашения общий объем законтрактованных поставок составит около 46 тысяч тонн, что позволит построить и отремонтировать 358 км путей.

Новая партия рельсов начнет поступать после завершения основных поставок – ориентировочно с мая 2026 года.

Подписание состоялось при присутствии заместителя Минразвития Алексея Балесты, председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, заместителя директора Представительства ЕБРР Марка Магалецкого, управляющего директора Voestalpine Rail Technology GmbH Нади Юнгвирт и менеджера по региональным продажам Voestalpine Rail.

"Дополнительные рельсы позволят завершить капитальные ремонты, повысить скорость движения поездов и увеличить пропускную способность сети - важную для стабильности грузовых перевозок и развития инфраструктуры", - отмечает пресс-служба.

О компании

Voestalpine – австрийская металлургическая и технологическая группа, объединяющая около 500 компаний в более чем 50 странах. Компания предлагает сталь, высокотехнологичные продукты и услуги для различных отраслей, в том числе стальной, автомобильной и железнодорожной.

Voestalpine специализируется на производстве стали, автомобильных компонентов, специальных сталей, железнодорожных систем и другого промышленного оборудования. Группа активно развивает цифровые технологии, внедряет инновационные решения и стремится к устойчивому производству, в частности по экологическим инициативам, таким как электродуговые печи для производства "чистой" стали.

У компании есть глобальное присутствие на всех пяти континентах, а ее акции котируются на Венской фондовой бирже с 1995 года. В 2019-2020 годах Voestalpine получила доход в 12,7 млрд евро и насчитывала около 49 000 сотрудников.

В 2017 году группа закрыла свой бизнес в России и продолжила сосредоточиваться на развитии инновационных технологий в сталелитейных и автомобильных отраслях, а также на внедрении новейших железнодорожных решений.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.