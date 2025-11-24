Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Стабільність руху та оновлення інфраструктури: "Укрзалізниця" замовила 10 тис. тонн рейок у австрійської Voestalpine

рейки, колії
Постачання рейок для "Укрзалізниці" / Міністерство розвитку громад та територій України

“Укрзалізниця” та австрійська компанія Voestalpine Rail Technology GmbH підписали угоду на постачання ще 10 тисяч тонн рейок. Цей контракт забезпечує ритмічне постачання матеріалів для капітальних ремонтів додаткових 80 км колії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінестерства розвитку громад та територій.

Про угоду з Voestalpine

"Укрзалізниця" та австрійська компанія Voestalpine Rail Technology GmbH уклали угоду на постачання ще 10 тисяч тонн рейок, що дозволить ритмічно забезпечувати капітальні ремонти додаткових 80 км колії. Реалізувати цей контракт вдалося завдяки успішним конкурентним тендерам - зниження очікуваної ціни дало змогу суттєво заощадити кошти, які спрямували на закупівлю додаткової партії рейок, йдеться в повідомленні.

Закупівля здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах проєкту "Надзвичайна підтримка української залізниці". З урахуванням цієї угоди загальний обсяг законтрактованих поставок становитиме біля 46 тисяч тонн, що дасть можливість побудувати та відремонтувати 358 км колій.

Нова партія рейок почне надходити після завершення основних постачань - орієнтовно з травня 2026 року. 

Підписання відбулося за присутності заступника Мінрозвитку Олексія Балести, голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, заступника директора Представництва ЄБРР Марка Магалецького, керуючого директора Voestalpine Rail Technology GmbH Наді Юнгвірт та менеджерки з регіональних продажів Voestalpine Rail Technology GmbH Анни Барухович. 

"Додаткові рейки дадуть змогу завершити капітальні ремонти, підвищити швидкість руху поїздів і збільшити пропускну спроможність мережі - важливу для стабільності вантажних перевезень та розвитку інфраструктури", - наголошує пресслужба.

Про компанію

Voestalpine - австрійська металургійна та технологічна група, що об’єднує близько 500 компаній у більш ніж 50 країнах. Компанія пропонує сталь, високотехнологічні продукти та послуги для різних галузей, зокрема сталевої, автомобільної та залізничної.

Voestalpine спеціалізується на виробництві сталі, автомобільних компонентів, спеціальних сталей, залізничних систем та іншого промислового обладнання. Група активно розвиває цифрові технології, впроваджує інноваційні рішення та прагне до сталого виробництва, зокрема через екологічні ініціативи, такі як електродугові печі для виробництва "чистої" сталі.

Компанія має глобальну присутність на всіх п’яти континентах, а її акції котируються на Віденській фондовій біржі з 1995 року. У 2019–2020 роках Voestalpine отримала дохід 12,7 млрд євро та налічувала близько 49 000 співробітників.

У 2017 році група закрила свій бізнес у Росії та продовжила зосереджуватися на розвитку інноваційних технологій у сталеливарній та автомобільній галузях, а також на впровадженні новітніх залізничних рішень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.

Автор:
Ольга Опенько