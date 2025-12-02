Запланована подія 2

Стало известно, сколько Украина заработала на экспорте ИТ-услуг в октябре

программистка
Экспорт ИТ-услуг в октябре вырос до $566 млн / Shutterstock

Экспорт ИТ-услуг из Украины в октябре 2025 года вырос на 1,6% по сравнению с сентябрем и составил $566 млн. Это дало экономике дополнительные $9 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Львовский ИТ кластер со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что показатели экспорта ИТ-услуг в октябре на 6,4% или $34 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В общей сложности за 10 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $5,4 миллиарда. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $118 миллионов.

Как отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера, уже второй месяц подряд наблюдается положительная динамика в отрасли, а октябрь стал вторым лучшим месяцем этого года, уступив только апрель.

Он напомнил, что по итогам 2024 года экспорт ИТ-услуг составил $6,45 млрд. при общем обороте сектора $7,48 млрд.

По прогнозам экспертов, 2025 год должен завершиться по меньшей мере на уровне прошлогоднего экспорта, но если нынешняя положительная динамика будет сохраняться, можно ожидать роста показателей — от 1% до 2%.

Веселовский прогнозирует, что экспорт ИТ-услуг в 2026 году, вероятно, останется на текущем уровне без резких колебаний, пока не станут яснее внешний регуляторный фон и ранние рыночные тенденции нового года.

Напомним, объем экспорта IT-услуг в сентябре 2025 года составил $557 миллионов, показав рост на 3,1% по сравнению с августом. Кроме этого, эти показатели на 7,3% или $38 миллионов больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Автор:
Светлана Манько