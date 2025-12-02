Стало відомо, скільки Україна заробила на експорті ІТ-послуг у жовтні

Експорт ІТ-послуг з України у жовтні 2025 року зріс на 1,6% порівняно з вереснем і сягнув $566 млн. Це дало економіці додаткові $9 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Львівський ІТ кластер з посиланням на дані Національного банку України.

Зазначається, що показники експорту ІТ-послуг у жовтні на 6,4% або ж $34 мільйони більші порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом за 10 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $5,4 мільярда. Це на 2,2% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $118 мільйонів.

Як зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, вже другий місяць поспіль спостерігається позитивна динаміка у галузі, а жовтень став другим найкращим місяцем цього року, поступившись лише квітню.

Він нагадав, що за підсумками 2024 року експорт ІТ-послуг становив $6,45 млрд при загальному обороті сектору $7,48 млрд.

Наразі, за прогнозами експертів, 2025 рік має завершитися щонайменше на рівні минулорічного експорту, але якщо нинішня позитивна динаміка зберігатиметься, можна очікувати на зростання показників — від 1% до 2%.

Веселовський прогнозує що експорт ІТ-послуг у 2026 році, ймовірно, залишиться на поточному рівні без різких коливань, доки не стануть зрозумілішими зовнішній регуляторний фон і ранні ринкові тенденції нового року.

Нагадаємо, обсяг експорту IT-послуг у вересні 2025 року склав $557 мільйонів, показавши зростання на 3,1% порівняно з серпнем. Крім цього, ці показники на 7,3% або ж $38 мільйонів більші порівняно з вереснем 2024 року