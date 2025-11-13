Starlink обязал часть пользователей обновить оборудование до 17 ноября 2025 года

Starlink сообщила отдельным пользователям с устаревшим программным обеспечением о необходимости выполнить критическое обновление до 17 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на страницу поддержки Starlink.

Обновление касается только тех клиентов, которые получили уведомление по электронной почте или Starlink. Им необходимо подключить оборудование к сети, чтобы установить новую версию программного обеспечения.

Компания поделила пользователей на две группы:

Первая группа должна просто подключить терминал к сети, иначе с 18 ноября комплект станет полностью нерабочим;

Вторая группа должна подключить терминал и выполнить обновление вручную через приложение. Если это не сделать, устройство потеряет доступ в Интернет, пока обновление не будет установлено.

Starlink отмечает, что обновление не требует активного тарифного плана и бесплатно. Процедура занимает от 15 до 30 минут, а в некоторых случаях – меньше минуты.

В компании объяснили, что обновление является частью плана повышения безопасности, производительности и надежности сети Starlink. Пользователи рекомендуют проверить версию программного обеспечения в приложении:

версии до 2024.05.0 должны быть обновлены срочно – иначе оборудование станет непригодным;

версии между 2024.05.0 и 2024.12.26 могут обновляться вручную через приложение;

версии после 2024.12.26 не нуждаются в обновлении.

В случае невозможности подключить терминал к сети до 17 ноября компания советует обратиться в службу поддержки.

Украина стала одной из первых в мире стран, которая в условиях войны запустила технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.