Ведущие европейские аэрокосмические компании планируют объединиться, чтобы составить конкуренцию Starlink

Три ведущих европейских аэрокосмических группы — Airbus, Thales и Leonardo — заключили первоначальное соглашение об объединении своих производственных мощностей по производству спутников. Это объединение усилий является прямым ответом на неустанный рост конкурентов, в частности Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Переговоры между тремя аэрокосмическими группами под кодовым названием "Проект Bromo" начались в прошлом году.

Новое предприятие планируется запустить с 2027 г. после одобрения европейскими регуляторами. Согласно данным за 2024 год, эта новая структура трудоустроит 25 000 человек по всей Европе с годовым доходом 6,5 миллиарда евро (7,58 миллиарда долларов США).

Структура собственности будет сбалансирована следующим образом: Airbus будет владеть 35%, а Thales и Leonardo — по 32,5%. Компания будет работать под общим контролем.

Объединение производственной и сервисной деятельности будет включать в себя Thales Alenia Space и Telespazio (совместные предприятия Leonardo и Thales), а также различные космические и цифровые бизнесы Airbus.

Генеральные директора трех компаний в совместной декларации заявили, что слияние поможет правительствам обеспечить "автономию Европы в стратегической космической сфере".

В настоящее время три аэрокосмические группы достигли рамочного соглашения о предложенном объединении своих спутниковых бизнесов.

Ранее сообщалось о том, что французская компания Eutelsat Communications — один из ведущих мировых операторов спутниковой связи — планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.