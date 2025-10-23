Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ведущие европейские аэрокосмические компании планируют объединиться, чтобы составить конкуренцию Starlink

спутник
Три европейских аэрокосмических компании планируют объединиться. / Freepik

Три ведущих европейских аэрокосмических группы — Airbus, Thales и Leonardo — заключили первоначальное соглашение об объединении своих производственных мощностей по производству спутников. Это объединение усилий является прямым ответом на неустанный рост конкурентов, в частности Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Переговоры между тремя аэрокосмическими группами под кодовым названием "Проект Bromo" начались в прошлом году.

Новое предприятие планируется запустить с 2027 г. после одобрения европейскими регуляторами. Согласно данным за 2024 год, эта новая структура трудоустроит 25 000 человек по всей Европе с годовым доходом 6,5 миллиарда евро (7,58 миллиарда долларов США).

Структура собственности будет сбалансирована следующим образом: Airbus будет владеть 35%, а Thales и Leonardo — по 32,5%. Компания будет работать под общим контролем.

Объединение производственной и сервисной деятельности будет включать в себя Thales Alenia Space и Telespazio (совместные предприятия Leonardo и Thales), а также различные космические и цифровые бизнесы Airbus.

Генеральные директора трех компаний в совместной декларации заявили, что слияние поможет правительствам обеспечить "автономию Европы в стратегической космической сфере".

В настоящее время три аэрокосмические группы достигли рамочного соглашения о предложенном объединении своих спутниковых бизнесов.

Ранее сообщалось о том, что французская компания Eutelsat Communications — один из ведущих мировых операторов спутниковой связи — планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.