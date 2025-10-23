Провідні європейські аерокосмічні компанії планують об’єднатися, щоб скласти конкуренцію Starlink

Три провідні європейські аерокосмічні групи — Airbus, Thales та Leonardo — уклали початкову угоду про об’єднання своїх виробничих потужностей з виробництва супутників. Це об’єднання зусиль є прямою відповіддю на невпинне зростання конкурентів, зокрема Starlink Ілона Маска.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Переговори між трьома аерокосмічними групами під кодовою назвою "Проект Bromo" розпочалися минулого року.

Нове підприємство планується запустити з 2027 року після схвалення європейськими регуляторами. Згідно з даними за 2024 рік, ця нова структура працевлаштує 25 000 осіб по всій Європі з річним доходом 6,5 мільярда євро (7,58 мільярда доларів США).

Структуру власності буде збалансовано наступним чином: Airbus володітиме 35%, а Thales та Leonardo — по 32,5%. Компанія працюватиме під спільним контролем.

Об'єднання виробничої та сервісної діяльності включатиме Thales Alenia Space та Telespazio (спільні підприємства Leonardo та Thales), а також різні космічні та цифрові бізнеси Airbus.

Генеральні директори трьох компаній у спільній декларації заявили, що злиття допоможе урядам забезпечити "автономію Європи в стратегічній космічній сфері".

Наразі три аерокосмічні групи досягли рамкової угоди щодо запропонованого об'єднання своїх супутникових бізнесів.

Раніше повідомлялося про те, що, французька компанія Eutelsat Communications — один з провідних світових операторів супутникового зв'язку — планує залучити 1,35 млрд євро (1,5 млрд доларів) від французького уряду та інших інвесторів у рамках угоди, яка допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.