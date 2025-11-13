- Категорія
Starlink зобов’язав частину користувачів оновити обладнання до 17 листопада 2025 року
Компанія Starlink повідомила окремих користувачів із застарілим програмним забезпеченням про необхідність виконати критичне оновлення до 17 листопада 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на сторінку підтримки Starlink.
Оновлення стосується лише тих клієнтів, які отримали сповіщення електронною поштою або в застосунку Starlink. Їм потрібно під’єднати обладнання до електромережі, щоб забезпечити встановлення нової версії програмного забезпечення.
Компанія поділила користувачів на дві групи:
- Перша група має просто під’єднати термінал до електромережі, інакше з 18 листопада комплект стане повністю неробочим;
- Друга група повинна підключити термінал і виконати оновлення вручну через застосунок. Якщо цього не зробити, пристрій втратить доступ до Інтернету, доки оновлення не буде встановлено.
Starlink зазначає, що оновлення не потребує активного тарифного плану і є безкоштовним. Процедура займає від 15 до 30 хвилин, а в деяких випадках — менше хвилини.
У компанії пояснили, що оновлення є частиною плану з підвищення безпеки, продуктивності та надійності мережі Starlink. Користувачам рекомендують перевірити версію програмного забезпечення у застосунку:
- версії до 2024.05.0 мають бути оновлені терміново — інакше обладнання стане непридатним;
- версії між 2024.05.0 і 2024.12.26 можуть оновлюватися вручну через застосунок;
- версії після 2024.12.26 наразі не потребують оновлення.
У разі неможливості підключити термінал до електромережі до 17 листопада компанія радить звернутися до служби підтримки.
Додамо, Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.