Старт пилота "Деньги ходят за учителем": первые 100 тысяч педагогов получат по 1500 гривен на обучение
В Украине стартует проект "Деньги ходят за учителем", коренным образом меняющий подход к повышению квалификации. Теперь не учебные заведения, а сами педагоги будут выбирать, где и чему учиться, а государство оплатит этот выбор. Регистрация на пилотную программу уже открыта.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Кто может принять участие в проекте?
На первом этапе присоединиться к программе смогут 100 тысяч специалистов. Пилот ориентирован на:
- директоров и их заместителей;
- учителей, которые будут работать в 7-9 классах НУШ в следующем учебном году;
- педагогов 10-х пилотных классов старшей профильной школы
Как получить деньги?
Все взаимодействие пройдет на новой государственной платформе "Вектор" (это обновленный EdWay). Вот простой алгоритм действий для учителя:
- Создайте профиль на платформе "Вектор". Если вы пользовались EdWay и дали согласие на передачу данных до 31 октября, ваш кабинет уже ждет вас.
- Подтвердите свое лицо через BankID или ID.GOV.UA.
- После подтверждения данных от вашей школы направьте заявку на участие.
- Получите 1500 гривен на свой виртуальный счёт.
- Выберите интересные курсы (цифровые технологии, психологическая поддержка, инклюзия и т.п.) и оплатите их государственными средствами.
Важные сроки
Обучение по этой модели будет продолжаться с февраля по ноябрь 2026 года. Средства на виртуальном счете не скапливаются. Их следует использовать до конца ноября 2026 года, иначе они аннулируются.
Проект реализуется Министерством образования и науки совместно с Всемирным банком. Это реальный шанс для учителей самостоятельно формировать свой профессиональный путь, выбирая только качественные образовательные услуги.
Напомним, в ноябре в Украине запустили пилотную программу "Деньги ходят за учителем", которая позволит педагогам самостоятельно выбирать, где и как учиться. Учеба начнется в начале 2026 года.