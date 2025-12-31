Старт пилота "Деньги ходят за учителем": первые 100 тысяч педагогов получат по 1500 гривен на обучение

В Украине стартует проект "Деньги ходят за учителем", коренным образом меняющий подход к повышению квалификации. Теперь не учебные заведения, а сами педагоги будут выбирать, где и чему учиться, а государство оплатит этот выбор. Регистрация на пилотную программу уже открыта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Кто может принять участие в проекте?

На первом этапе присоединиться к программе смогут 100 тысяч специалистов. Пилот ориентирован на:

директоров и их заместителей;

учителей, которые будут работать в 7-9 классах НУШ в следующем учебном году;

педагогов 10-х пилотных классов старшей профильной школы

Как получить деньги?

Все взаимодействие пройдет на новой государственной платформе "Вектор" (это обновленный EdWay). Вот простой алгоритм действий для учителя:

Создайте профиль на платформе "Вектор". Если вы пользовались EdWay и дали согласие на передачу данных до 31 октября, ваш кабинет уже ждет вас. Подтвердите свое лицо через BankID или ID.GOV.UA. После подтверждения данных от вашей школы направьте заявку на участие. Получите 1500 гривен на свой виртуальный счёт. Выберите интересные курсы (цифровые технологии, психологическая поддержка, инклюзия и т.п.) и оплатите их государственными средствами.

Важные сроки

Обучение по этой модели будет продолжаться с февраля по ноябрь 2026 года. Средства на виртуальном счете не скапливаются. Их следует использовать до конца ноября 2026 года, иначе они аннулируются.

Проект реализуется Министерством образования и науки совместно с Всемирным банком. Это реальный шанс для учителей самостоятельно формировать свой профессиональный путь, выбирая только качественные образовательные услуги.

Напомним, в ноябре в Украине запустили пилотную программу "Деньги ходят за учителем", которая позволит педагогам самостоятельно выбирать, где и как учиться. Учеба начнется в начале 2026 года.