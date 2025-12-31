Старт пілоту "Гроші ходять за вчителем": перші 100 тисяч освітян отримають по 1500 гривень на навчання

В Україні стартує проєкт "Гроші ходять за вчителем", який докорінно змінює підхід до підвищення кваліфікації. Тепер не навчальні заклади, а самі педагоги обиратимуть, де і чому навчатися, а держава оплатить цей вибір. Реєстрація на пілотну програму вже відкрита.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Хто може взяти участь у проєкті?

На першому етапі долучитися до програми зможуть 100 тисяч фахівців. Пілот орієнтований на:

директорів та їхніх заступників;

вчителів, які працюватимуть у 7–9 класах НУШ у наступному навчальному році;

педагогів 10-х пілотних класів старшої профільної школи.

Як отримати кошти?

Уся взаємодія відбуватиметься на новій державній платформі "Вектор" (це оновлений EdWay). Ось простий алгоритм дій для вчителя:

Створіть профіль на платформі "Вектор". Якщо ви користувалися EdWay і дали згоду на передачу даних до 31 жовтня, ваш кабінет уже чекає на вас. Підтвердьте свою особу через BankID або ID.GOV.UA. Після підтвердження даних від вашої школи подайте заявку на участь. Отримайте 1500 гривень на свій віртуальний рахунок. Оберіть цікаві курси (цифрові технології, психологічна підтримка, інклюзія тощо) та оплатіть їх державними коштами.

Важливі терміни

Навчання за цією моделлю триватиме з лютого до листопада 2026 року. Кошти на віртуальному рахунку не накопичуються. Їх потрібно використати до кінця листопада 2026 року, інакше вони анулюються.

Проєкт реалізується Міністерством освіти і науки України спільно зі Світовим банком. Це реальний шанс для вчителів самостійно формувати свій професійний шлях, обираючи лише якісні освітні послуги.

Нагадаємо, у листопаді в Україні запустили пілотну програму "Гроші ходять за вчителем", яка дозволить педагогам самостійно обирати, де і як навчатися. Навчання розпочнеться на початку 2026 року.