Старт пілоту "Гроші ходять за вчителем": перші 100 тисяч освітян отримають по 1500 гривень на навчання
В Україні стартує проєкт "Гроші ходять за вчителем", який докорінно змінює підхід до підвищення кваліфікації. Тепер не навчальні заклади, а самі педагоги обиратимуть, де і чому навчатися, а держава оплатить цей вибір. Реєстрація на пілотну програму вже відкрита.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Хто може взяти участь у проєкті?
На першому етапі долучитися до програми зможуть 100 тисяч фахівців. Пілот орієнтований на:
- директорів та їхніх заступників;
- вчителів, які працюватимуть у 7–9 класах НУШ у наступному навчальному році;
- педагогів 10-х пілотних класів старшої профільної школи.
Як отримати кошти?
Уся взаємодія відбуватиметься на новій державній платформі "Вектор" (це оновлений EdWay). Ось простий алгоритм дій для вчителя:
- Створіть профіль на платформі "Вектор". Якщо ви користувалися EdWay і дали згоду на передачу даних до 31 жовтня, ваш кабінет уже чекає на вас.
- Підтвердьте свою особу через BankID або ID.GOV.UA.
- Після підтвердження даних від вашої школи подайте заявку на участь.
- Отримайте 1500 гривень на свій віртуальний рахунок.
- Оберіть цікаві курси (цифрові технології, психологічна підтримка, інклюзія тощо) та оплатіть їх державними коштами.
Важливі терміни
Навчання за цією моделлю триватиме з лютого до листопада 2026 року. Кошти на віртуальному рахунку не накопичуються. Їх потрібно використати до кінця листопада 2026 року, інакше вони анулюються.
Проєкт реалізується Міністерством освіти і науки України спільно зі Світовим банком. Це реальний шанс для вчителів самостійно формувати свій професійний шлях, обираючи лише якісні освітні послуги.
Нагадаємо, у листопаді в Україні запустили пілотну програму "Гроші ходять за вчителем", яка дозволить педагогам самостійно обирати, де і як навчатися. Навчання розпочнеться на початку 2026 року.