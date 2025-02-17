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Стартовал прием заявок на гранты для производителей перерабатывающей промышленности: кто может получить средства
Государство продолжает предоставлять производителям перерабатывающей промышленности гранты для модернизации и расширения производства. Предприятия перерабатывающей отрасли с 15 февраля получили возможность подавать заявки на финансирование. В 2025 году правительство выделило на гранты в рамках экономической политики «Сделано в Украине» 3,6 млрд. грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Гранты на развитие перерабатывающей промышленности – это действенная программа для среднего бизнеса в Украине. Уже около 1000 предприятий обновили свой парк оборудования благодаря этой программе. В 2025 году государство выделяет 3,6 млрд грн, что позволит поддержать развитие перерабатывающей отрасли и будет способствовать созданию более 3400 новых рабочих мест", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Программа финансируется из Государственного бюджета через Минэкономики и Государственный центр занятости.
Кто может получить грант?
Получить средства могут производители пищевых продуктов, мебели, химической продукции, метизов, предприятия деревообрабатывающей и текстильной промышленности, а также других категорий (КВЭД С). Подать заявку могут все предприниматели, кроме работающих на временно оккупированных территориях.
Для подачи заявки предприятие должно отвечать определенным требованиям, а именно: бизнес должен создать от 5 рабочих мест и работать не менее трех лет, чтобы вернуть средства через налоги.
Бизнес-план развития предприятия оценивает банк, а решение о выдаче гранта принимает Минэкономики. Грант можно использовать на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования, включая программное обеспечение.
Какие условия программы?
Программа грантов для перерабатывающих предприятий является частью экономической политики "Сделано в Украине". Она будет работать в формате софинансирования, то есть денежные средства вкладывает и государство, и производитель. Для большинства регионов Украины предусмотрено софинансирование 50/50. Максимальная сумма гранта – 8 миллионов гривен.
Подать заявку и отправить бизнес-план можно онлайн с помощью BankID или электронной подписи.
Кто может подать заявку на получение гранта?
Подать заявку на получение гранта могут будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:
- не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;
- не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории РФ;
- не находящиеся под санкциями;
- в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;
- относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;
- не имеющих задолженности перед бюджетом.
Справка:
Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" инициирована президентом Украины в феврале 2024 года. Она имеет целью способствовать развитию внутреннего производства товаров с высокой добавленной стоимостью, привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и увеличению несырьевого экспорта. В рамках политики Министерство экономики Украины реализует ряд программ.
Напомним, правительство инвестирует в национальное производство через программы "Сделано в Украине". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.