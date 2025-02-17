Стартовал прием заявок на гранты для производителей перерабатывающей промышленности: кто может получить средства

Государство продолжает предоставлять производителям перерабатывающей промышленности гранты для модернизации и расширения производства. Предприятия перерабатывающей отрасли с 15 февраля получили возможность подавать заявки на финансирование. В 2025 году правительство выделило на гранты в рамках экономической политики «Сделано в Украине» 3,6 млрд. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Гранты на развитие перерабатывающей промышленности – это действенная программа для среднего бизнеса в Украине. Уже около 1000 предприятий обновили свой парк оборудования благодаря этой программе. В 2025 году государство выделяет 3,6 млрд грн, что позволит поддержать развитие перерабатывающей отрасли и будет способствовать созданию более 3400 новых рабочих мест", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа финансируется из Государственного бюджета через Минэкономики и Государственный центр занятости.

Кто может получить грант?

Получить средства могут производители пищевых продуктов, мебели, химической продукции, метизов, предприятия деревообрабатывающей и текстильной промышленности, а также других категорий (КВЭД С). Подать заявку могут все предприниматели, кроме работающих на временно оккупированных территориях.

Для подачи заявки предприятие должно отвечать определенным требованиям, а именно: бизнес должен создать от 5 рабочих мест и работать не менее трех лет, чтобы вернуть средства через налоги.

Бизнес-план развития предприятия оценивает банк, а решение о выдаче гранта принимает Минэкономики. Грант можно использовать на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования, включая программное обеспечение.

Какие условия программы?

Программа грантов для перерабатывающих предприятий является частью экономической политики "Сделано в Украине". Она будет работать в формате софинансирования, то есть денежные средства вкладывает и государство, и производитель. Для большинства регионов Украины предусмотрено софинансирование 50/50. Максимальная сумма гранта – 8 миллионов гривен.

Подать заявку и отправить бизнес-план можно онлайн с помощью BankID или электронной подписи.

Кто может подать заявку на получение гранта?

Подать заявку на получение гранта могут будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории РФ;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;

относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющих задолженности перед бюджетом.

Справка:

Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" инициирована президентом Украины в феврале 2024 года. Она имеет целью способствовать развитию внутреннего производства товаров с высокой добавленной стоимостью, привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и увеличению несырьевого экспорта. В рамках политики Министерство экономики Украины реализует ряд программ.

Напомним, правительство инвестирует в национальное производство через программы "Сделано в Украине". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.