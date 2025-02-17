Стартував прийом заявок на гранти для виробників переробної промисловості: хто може отримати кошти

Держава продовжує надавати виробникам переробної промисловості гранти для модернізації та розширення виробництва. Підприємства переробної галузі з 15 лютого отримали можожливість подавати заявки на фінансування. У 2025 році уряд виділив на гранти в рамках економічної політики «Зроблено в Україні» 3,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Гранти на розвиток переробної промисловості – це дієва програма для середнього бізнесу в Україні. Вже майже 1000 підприємств оновили свій парк обладнання завдяки цій програмі. У 2025 році держава виділяє 3,6 млрд грн, що дозволить підтримати розвиток переробної галузі та сприятиме створенню понад 3 400 нових робочих місць", – зазначила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма фінансується з державного бюджету через Мінекономіки та Державний центр зайнятості.

Хто може отримати грант?

Отримати кошти можуть виробники харчових продуктів, меблів, хімічної продукції, металовиробів, підприємства деревообробної та текстильної промисловості, а також інших категорій (КВЕД С). Подати заявку можуть всі підприємці, окрім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

Для подачі заявки підприємство має відповідати певним вимогам, а саме: бізнес має створити від 5 робочих місць і працювати щонайменше три роки, щоб повернути кошти через податки.

Бізнес-план розвитку підприємства оцінює банк, а рішення щодо видачі гранту ухвалює Мінекономіки. Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з програмним забезпеченням.

Які умови програми?

Програма грантів для переробних підприємств є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Вона працюватиме у форматі співфінансування, тобто кошти вкладає і держава, і виробник. Для більшості регіонів України передбачено співфінансування 50/50. Максимальна сума гранту – 8 мільйонів гривень.

Подати заявку та надіслати бізнес-план можна онлайн за допомогою BankID або електронного підпису.

Хто може подати заявку на отримання гранту?

Подати заявку на отримання гранту можуть майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території РФ;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

Довідково:

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" ініційована президентом України в лютому 2024 року. Вона має на меті сприяти розвитку внутрішнього виробництва товарів з високою доданою вартістю, залученню інвестицій в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту. В межах політики Міністерство економіки України реалізує низку програм.

Нагадаємо, уряд інвестує у національне виробництво через програми "Зроблено в Україні". Виділені кошти будуть направлені, зокрема, на підтримку розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, а також на програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.