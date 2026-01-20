Стоимость ракет ПВО: атака России 20 января стоила Украине 80 млн евро – Зеленский

Атака России в ночь на 20 января стоила Украине 80 миллионов евро в стоимости использованных ракет ПВО.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас – это только стоимость ракет – около 80 миллионов евро. Представьте, это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, чтобы мы получали соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей", – подчеркнул гарант.

Он в очередной раз отметил, что Украина борется за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее.

"Потому что прежде всего мы теряем людей, но также очень сложно находить эти ракеты, очень сложно отвоевать все деньги на эти ракеты. Это очень дорогая российская роскошь — война. А для нас это большая потеря", — подчеркнул президент.

Думаем, ночью против 20 января русская армия запустили по украинским регионам 339 беспилотников и 34 ракеты разных типов: противокорабельная ракета "Циркон", баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300, крылатые ракеты Х-101.

Под ударом находились Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепропетровщина, Одесщина, Запорожье, Полтавщина, Сумщина, Ровенщина и другие области.

По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты 342 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300,

13 крылатых ракет Х-101,

315 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.