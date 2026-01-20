Вартість ракет ППО: атака Росії 20 січня коштувала Україні 80 млн євро – Зеленський

Атака Росії у ніч проти 20 січня коштувала Україні 80 мільйонів євро у вартості використаних ракет ППО.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає hromadske.

"Наприклад, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас — це тільки вартість ракет — близько 80 мільйонів євро. Уявіть собі, це вартість цих ракет. І кожного дня ми робимо все, щоб ми отримували відповідні ракети, відповідний захист для людей", - наголосив гарант.

Він вкотре зазначив, що Україна бореться за те, щоб ця війна закінчилась якомога швидше.

"Тому що, передусім, ми втрачаємо людей, але також дуже складно знаходити ці ракети, дуже складно відвоювати всі гроші на ці ракети. Це дуже дорога російська розкіш — війна. А для нас це велика втрата", —підкреслив президент.

Гагадаємо, уночі проти 20 січня російська армія запустили по українських регіонах 339 безпілотників та 34 ракети різних типів: протикорабельна ракета "Циркон", балістичні ракети "Іскандер-М"/С-300, крилаті ракети Х-101.

Під ударом були Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина, Рівненщина та інші області.

За даними Повітряних сили ЗСУ, було збито 342 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,

13 крилатих ракет Х-101,

315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.