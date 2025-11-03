Стоимость соевых бобов в украинских портах выросла: какие факторы повлияли на рынок

В Украине на прошлой неделе увеличилась стоимость соевых бобов в портах. Эта динамика напрямую связана с изменениями на мировом рынке после важных международных заявлений. Цены спроса на украинскую сою на условиях СРТ-порт выросли до 392-405 USD/т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию АПК Информ.

Мировой рынок влияет на украинскую сою

Рост цен на сою в украинских портах стал реакцией на аналогичную динамику на мировом рынке. Прыжок котировок был вызван результатами встречи президентов США и Китая и заявлениями о возобновлении закупки Китаем американской сои до конца этого года.

Несмотря на определенный скептицизм рынка по быстрой реализации этих заявлений, спрос активизировался. Кроме того, фиксировалось повышение спроса со стороны стран ЕС и Турции.

Ограниченный экспорт и внутренние факторы

Рост гривневых цен спроса в портах, кроме внешнего влияния, получил поддержку и от внутренних факторов:

курс гривны - снижение курса гривны к доллару способствовало росту цен в национальной валюте;

ограниченное предложение – аграрии довольно ограниченно предлагали сою в направлении портов, что также подталкивало цены вверх.

На внутреннем рынке перерабатывающие предприятия тоже повысили цену спроса в среднем на 200 грн/т.

Следует отметить, что за время действия экспортных пошлин (сентябрь – 30 октября) из Украины было экспортировано только около 300 тыс. тонн соевых бобов. Это значительно меньше 918 тыс. тонн за аналогичный период 2024 года.

Напомним, с начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.