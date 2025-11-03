Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,79

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стоимость соевых бобов в украинских портах выросла: какие факторы повлияли на рынок

соя, соевые бобы
Выросла цена на соевые бобы. / Freepik

В Украине на прошлой неделе увеличилась стоимость соевых бобов в портах. Эта динамика напрямую связана с изменениями на мировом рынке после важных международных заявлений. Цены спроса на украинскую сою на условиях СРТ-порт выросли до 392-405 USD/т.

Цены спроса на украинскую сою на условиях СРТ-порт выросли до 392-405 USD/т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию АПК Информ.

Мировой рынок влияет на украинскую сою

Рост цен на сою в украинских портах стал реакцией на аналогичную динамику на мировом рынке. Прыжок котировок был вызван результатами встречи президентов США и Китая и заявлениями о возобновлении закупки Китаем американской сои до конца этого года.

Несмотря на определенный скептицизм рынка по быстрой реализации этих заявлений, спрос активизировался. Кроме того, фиксировалось повышение спроса со стороны стран ЕС и Турции.

Ограниченный экспорт и внутренние факторы

Рост гривневых цен спроса в портах, кроме внешнего влияния, получил поддержку и от внутренних факторов:

  • курс гривны - снижение курса гривны к доллару способствовало росту цен в национальной валюте;
  • ограниченное предложение – аграрии довольно ограниченно предлагали сою в направлении портов, что также подталкивало цены вверх.

На внутреннем рынке перерабатывающие предприятия тоже повысили цену спроса в среднем на 200 грн/т.

Следует отметить, что за время действия экспортных пошлин (сентябрь – 30 октября) из Украины было экспортировано только около 300 тыс. тонн соевых бобов. Это значительно меньше 918 тыс. тонн за аналогичный период 2024 года.

Напомним, с начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.

Автор:
Татьяна Ковальчук