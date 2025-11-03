Вартість соєвих бобів в українських портах зросла: які чинники вплинули на ринок

В Україні минулого тижня зросла вартість соєвих бобів у портах. Ця динаміка безпосередньо пов'язана зі змінами на світовому ринку після важливих міжнародних заяв. Ціни попиту на українську сою на умовах СРТ-порт зросли до 392-405 USD/т.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію АПК Інформ.

Світовий ринок впливає на українську сою

Зростання цін на сою в українських портах стало реакцією на аналогічну динаміку на світовому ринку. Стрибок котирувань був спричинений результатами зустрічі президентів США та Китаю та заявами про відновлення закупівлі Китаєм американської сої до кінця цього року.

Незважаючи на певний скептицизм ринку щодо швидкої реалізації цих заяв, попит активізувався. Крім того фіксувалося підвищення попиту з боку країн ЄС та Туреччини.

Обмежений експорт та внутрішні фактори

Зростання гривневих цін попиту в портах, окрім зовнішнього впливу, отримало підтримку й від внутрішніх факторів:

курс гривні — зниження курсу гривні до долара сприяло зростанню цін у національній валюті;

обмежена пропозиція — аграрії досить обмежено пропонували сою в напрямку портів, що також підштовхувало ціни вгору.

На внутрішньому ринку переробні підприємства теж підвищили ціни попиту в середньому на 200 грн/т.

Варто зазначити, що за час дії експортного мита (вересень – 30 жовтня) з України було експортовано лише близько 300 тис. тонн соєвих бобів. Це значно менше, ніж 918 тис. тонн за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, з початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.