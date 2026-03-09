Стоимость вторичного жилья в Испании установила новый рекорд: 2673 евро за квадратный метр

Испанский рынок недвижимости продолжает показывать стремительный рост цен. По итогам февраля 2026 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке в стране выросла на 17,7% в годовом исчислении, достигнув 2673 евро за квадратный метр, что стало новым историческим максимумом за весь период наблюдений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой данные последнего индекса цен на недвижимость, обнародованного испанским порталом Idealista .

Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем цены в феврале выросли на 0,9%. По подсчетам трех месяцев этот показатель вырос на 2,6%. В годовом исчислении рост составляет 17,7%. Эксперты отмечают, что это самый большой прирост с момента начала статистических наблюдений.

Региональные отличия

Рост цен отмечен практически во всех регионах страны, однако темпы подорожания отличаются.

Так, в Мадриде рост цен составляет +12,9% за год, в Барселоне – +8,3%, Андалуссия – около +20,2% в годовом измерении. При этом некоторые регионы остаются значительно дороже других. Высокие цены традиционно наблюдаются в туристических и экономически активных районах.

Среди самых дорогих территорий остаются: Балеарские острова (около 5228 евро за квадратный метр), Мадрид, Гипускоа, Малага.

В то же время, самые низкие цены зафиксированы в провинциях Сьюдад-Реаль, Куэнка и Хаэн.

Причины роста стоимости недвижимости

Аналитики называют несколько ключевых факторов, способствующих удорожанию жилья в Испании:

Дефицит жилищного предложения. Строительство нового жилья отстает от спроса, создающего структурный дефицит на рынке. Очень высокий спрос. Его поддерживают как местные покупатели, так и иностранные инвесторы, активно покупающие недвижимость в туристических регионах страны. Инвестиционная привлекательность – недвижимость в Испании часто рассматривается как надежный актив, особенно в прибрежных районах.

Наблюдающийся рост не возник только что. Это – продолжение долговременного тренда, которому уже десять лет, отмечают специалисты рынка.

Перспективы рынка

Эксперты прогнозируют, что тенденция роста цен может сохраняться и в дальнейшем, хотя темпы продаж могут несколько замедлиться из-за высокой стоимости жилья и усложненных условий кредитования.

В то же время нехватка доступного жилья будет оставаться ключевой проблемой для молодых покупателей и семей со средним доходом.

Напомним, высокие цены на жилье в Испании привели к ситуации, что большинство местных жителей не могут самостоятельно приобрести жилье, из-за этого около 72% покупают недвижимость с помощью ипотеки.