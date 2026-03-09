Вартість вторинного житла в Іспанії встановила новий рекорд: 2 673 євро за квадратний метр

Іспанський ринок нерухомості продовжує демонструвати стрімке зростання цін. За підсумками лютого 2026 року середня вартість житла на вторинному ринку в країні зросла на 17,7% у річному вимірі, досягнувши 2 673 євро за квадратний метр, що стало новим історичним максимумом за весь період спостережень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням дані останнього індексу цін на нерухомість, оприлюдненого іспанським порталом Idealista.

Повідомляється, що порівняно з попереднім місяцем ціни у лютому зросли на 0,9%. За підрахунками трьох місяців даний показник зріс на 2,6%. У річному вимірі зростання становить 17,7%. Експерти зазначають, що це найбільший приріст з моменту початку статистичних спостережень.

Регіональні відмінності

Зростання цін відзначено практично у всіх регіонах країни, однак темпи подорожчання різняться.

Так, у Мадриді зростання цін становить +12,9% за рік, у Барселоні - +8,3%, Андалусія - близько +20,2% у річному вимірі.При цьому деякі регіони залишаються значно дорожчими за інші. Найвищі ціни традиційно спостерігаються у туристичних та економічно активних районах.

Серед найдорожчих територій залишаються: Балеарські острови (близько 5 228 євро за квадратний метр), Мадрид, Гіпускоа, Малага.

Водночас найнижчі ціни зафіксовано в провінціях Сьюдад-Реаль, Куенка та Хаен.

Причини зростання вартості нерухомості

Аналітики називають кілька ключових факторів, що сприяють подорожчанню житла в Іспанії:

Дефіцит житлової пропозиції. Будівництво нового житла відстає від попиту, що створює структурний дефіцит на ринку. Дуже високий попит. Його підтримують як місцеві покупці, так і іноземні інвестори, які активно купують нерухомість у туристичних регіонах країни Інвестиційна привабливість - нерухомість в Іспанії часто розглядається як надійний актив, особливо у прибережних районах.

Зростання, що спостерігається, не виникло щойно. Це - продовження довготривалого тренду, якому вже десять років, зазначають фахівці ринку.

Перспективи ринку

Фахівці прогнозують, що тенденція до зростання цін може зберігатися і надалі, хоча темпи продажів можуть дещо сповільнитися через високу вартість житла та ускладнені умови кредитування.

Водночас нестача доступного житла і надалі залишатиметься ключовою проблемою для молодих покупців та сімей із середнім доходом.

Нагадаємо, високі ціни на житло в Іспанії призвели до ситуації, що більшість місцевих мешканців не можуть самотужки придбати житло, через це близько 72% купують нерухомість за допомогою іпотеки.