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Страна, у которой РФ планировала закупить авиационное топливо, запретила его продавать Кремлю

Рьосей Оказова
Рёсей Оказова. Фото: facebook.com/akazawa.ryosei

После информации, что Россия хочет импортировать авиационное горючее из Японии, в Токио разъяснили, что такой экспорт находится под запретом.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр торговли Японии Рёсей Аказава, сообщает Reuters.

По его словам, Япония в координации со странами G7 и другими представителями международного сообщества запретила экспорт широкого перечня товаров в рамках санкций против России, и авиационное горючее также подпадает под этот экспортный запрет.

Аказава отметил, что запрет распространяется на экспорт в Россию через третьи страны, в частности, перевозку с судна на судно по морю.

Японский министр подчеркнул, что его страна работает над предотвращением уклонения от санкций, повышая осведомленность среди промышленности, предоставляя предупреждение и обмениваясь информацией с отечественными и зарубежными органами власти.

"Мы будем продолжать вводить строгий экспортный контроль в сотрудничестве с другими странами, учитывая международную ситуацию", - сказал Аказава.

Ранее сообщалось, что Россия планирует импортировать партию авиационного горючего японского происхождения через трейдеров. Такой шаг стал следствием топливного кризиса, вызванного успешными атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

На фоне регулярных атак украинских дронов о российских НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

Также Россия начала импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива. Страна-агрессор начала морские поставки горючего индийского производства, пытаясь перекрыть критическую нехватку ресурсов, возникшую после выведения из строя ключевых российских энергетических объектов.

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