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Країна, у якої РФ планувала закупити авіаційне паливо, заборонила його продавати Кремлю

Рьосей Аказава
Рьосей Аказава. Фото: facebook.com/akazawa.ryosei

Після інформації, що Росія хоче імпортувати авіаційне пальне з Японії, у Токіо роз’яснили, що такий експорт перебуває під забороною.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр торгівлі Японії Рьосей Аказава, повідомляє Reuters.

За його словамии, Японія у координації з країнами G7 та іншими представниками міжнародної спільноти заборонила експорт  широкого переліку товарів у межах санкцій проти Росії, і авіаційне пальне також підпадає під цю експортну заборону.

Аказава зазначив, що заборона поширюється на експорт до Росії через треті країни, зокрема, перевезення з судна на судно морем.

Японський міністр наголосив, що його країна працює над запобіганням ухиленню від санкцій, підвищуючи обізнаність серед промисловості, надаючи попередження та обмінюючись інформацією з вітчизняними та закордонними органами влади.

«Ми продовжуватимемо запроваджувати суворий експортний контроль у співпраці з іншими країнами, враховуючи міжнародну ситуацію», — сказав Аказава.

Раніше повідомлялося, що Росія планує імпортувати партію авіаційного пального японського походження через трейдерів. Такий крок став наслідком паливної кризи, спричиненої успішними атаками українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи та нафтобази.

На тлі регулярних атак українських дронів про російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Також Росія почала імпортувати бензин з Індії через дефіцит палива. Країна-агресор розпочала морські поставки пального індійського виробництва, намагаючись перекрити критичну нестачу ресурсів, яка виникла після виведення з ладу ключових російських енергетичних об'єктів.

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