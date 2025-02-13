Странам ЕС придется потратить более 3 трлн долларов на восстановление Украины – Bloomberg

Защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись Европейскому Союзу в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

Bloomberg Economics подсчитал стоимость поддержки Украины, отметив, что президент США Дональд Трамп уже начинает говорить лидерам ЕС, что им нужно делать, если они хотят обеспечить мир в Украине.

Куда пойдут деньги

Восстановление боеспособности ВСУ до уровня, достаточного для обеспечения безопасности страны, по оценкам экспертов, может стоить около 175 миллиардов долларов в течение десяти лет. Миротворческие силы численностью в 40 000 человек обойдутся примерно в 30 миллиардов долларов за этот период.

Большая часть денег пойдет на укрепление вооруженных сил членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета примерно на 3,5% ВВП. Дополнительные средства будут направлены на финансирование артиллерийских запасов, систем ПВО и ракетных систем. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы блока к быстрому развертыванию и послужит толчком к массовому росту европейской оборонной промышленности.

По данным Bloomberg Economics, если финансировать за счет долга, это добавит дополнительные 2,7 триллиона долларов потребностям пяти крупнейших европейских членов НАТО в заимствованиях в течение следующего десятилетия.

Для обеспечения обороноспособности Европа должна радикально пересмотреть свои подходы к финансированию и организации оборонной сферы. Для этого понадобится определенный уровень политической воли, дальновидного мышления и жертв, до сих пор не продемонстрировавших многие члены ЕС, особенно в Западной Европе, где некоторые все еще видят войну как отдаленную проблему, пишет издание.

В ЕС ошеломлены заявлениями Трампа

Европейские власти со своей стороны ожидают, что Трамп скажет ей, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержки мирного договора, в достижении которого они не будут участвовать.

Об этом изданию Financial Times (FT) рассказал ряд высокопоставленных европейских чиновников. Издание отметило, что европейские чиновники не могут прийти в себя из-за исключения из мирных переговоров с РФ и США по Украине. Также они опасаются, что им придется тратиться на послевоенную безопасность и восстановление Украины. FT напомнило, что Трамп сразу после разговора с Путиным заявил, что их делегации "немедленно начнут переговоры" о прекращении войны, ошеломив европейцев.

Также министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, ЕС и Украины 12 февраля на переговорах по безопасности в Париже. выступили с общим заявлением, где подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах о достижениях мира.