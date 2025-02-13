Країнам ЄС доведеться витратити понад 3 трлн доларів на відновлення України - Bloomberg

Захист України та розширення власних збройних сил може обійтися Європейському Союзу в додаткові 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років.

Bloomberg Economics підрахував вартість підтримки України, зазначивши що президент США Дональд Трамп вже починає говорити лідерам ЄС, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні.

Куди підуть гроші

Відновлення боєздатності ЗСУ до рівня, достатнього для забезпечення безпеки країни, за оцінками експертів, може коштувати близько 175 мільярдів доларів протягом десяти років. Миротворчі сили чисельністю 40 000 осіб обійдуться приблизно в 30 мільярдів доларів за цей період.

Більша частина грошей піде на зміцнення збройних сил членів ЄС і збільшення сукупного оборонного бюджету приблизно до 3,5% ВВП. Додаткові кошти підуть на фінансування артилерійських запасів, систем ППО і ракетних систем. Це зміцнить східні кордони ЄС, підготує збройні сили блоку до швидкого розгортання і послужить поштовхом до масового зростання європейської оборонної промисловості.

За даними Bloomberg Economics, якщо фінансувати за рахунок боргу, це додасть додаткові 2,7 трильйона доларів до потреб п’яти найбільших європейських членів НАТО в запозиченнях протягом наступного десятиліття.

Для забезпечення обороноздатності Європа має радикально переглянути свої підходи до фінансування та організації оборонної сфери. Для цього знадобиться певний рівень політичної волі, далекоглядного мислення та жертв, які досі не продемонстрували багато членів ЄС, особливо в Західній Європі, де дехто все ще бачить війну як віддалену проблему, пише видання.

В ЄС приголомшені заявами Трампа

Європейська влада зі свого боку очікує, що Трамп скаже їй, що вона повинна заплатити за відновлення України та розмістити там війська для підтримки мирного договору, в досягненні якого вона брати участі не буде.

Про це виданню Financial Times (FT) розповіла низка високопоставлених європейських чиновників. Видання зазначило, що європейські чиновники не можуть оговтатися через виключення з мирних переговорів з РФ і США щодо України. Також вони побоюються, що їм доведеться витрачатися на післявоєнну безпеку і відновлення України. FT нагадало, що Трамп одразу після розмови з Путіним заявив, що їхні делегації "негайно почнуть переговори" про припинення війни, приголомшивши європейців.

Також міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії, ЄС та України 12 лютого на безпекових переговорах в Парижі виступили із спільною заявою, де підкреслили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про досягнення миру.