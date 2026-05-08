Страны Азии создадут общий морской центр из-за войны в Иране

Страны Юго-Восточной Азии договорились создать единый морской центр для координации действий в Южнокитайском море. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отметил, что этот шаг поможет предотвратить транспортный кризис, подобный тому, что возник из-за закрытия Ормузского пролива вследствие войны в Иране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Морской центр АСЕАН станет единственной базой данных для 11 стран региона. Манила уже предложила принять штаб-квартиру центра у себя.

Уроки Ормузского пролива и новые угрозы

Остановка судоходства на Ближнем Востоке из-за военных действий нанесла тяжелый удар по азиатским странам, повлекшие дефицит топлива и скачок цен. В Азии опасаются, что блокирование путей в Южнокитайском море будет иметь еще более тяжелые последствия.

Основные задачи нового центра:

  • Безопасность судов: контроль движения транспорта и обеспечение свободного прохода кораблей.
  • Общий мониторинг: борьба с контрабандой, торговлей людьми и незаконным выловом рыбы.
  • Открытые пути: координация усилий, чтобы важные артерии, такие как Малаккский пролив, оставались доступными для торговли.

Маркос подчеркнул, что цель центра – не конфронтация с другими странами, а поддержание порядка. Однако инициатива может вызвать раздражение Китая, претендующего на большую часть акватории Южнокитайского моря.

Сотрудничество также стало ответом на идеи некоторых стран региона ввести плату за проход через международные проливы, что ранее вызвало протесты со стороны Сингапура и Малайзии.

Напомним, Ормузский пролив остается заблокированным, несмотря на заявления Трампа. Судоходство в регионе фактически остановлено, а крупные морские перевозчики не рискуют возобновлять рейсы даже после объявления США о начале операции по разблокированию путей.

Автор:
Максим Кольц