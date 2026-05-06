Японская компания впервые за время войны в Иране приняла танкер с российской нефтью

К западному побережью Японии пришвартовался танкер с российской сырой нефтью. Это стало первым подобным случаем с момента блокирования Ормузского пролива, вызванного войной в Иране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Japan Times .

Закупку осуществила частная компания Taiyo Oil по прямому запросу министерства экономики Японии. В ведомстве объяснили, что страна остро зависит от ближневосточных энергоносителей, а из-за перекрытия ключевых морских путей вынуждена срочно диверсифицировать источники поставок сырья.

Детали поставки и санкционный статус

Сырье поступило из дальневосточного проекта "Сахалин-2", имеющего особый статус в системе международных ограничений.

Ключевые факты о закупке:

Источник происхождения: нефть добыта на проекте "Сахалин-2", который пока не подпадает под санкции Запада, введены из-за войны в Украине.

Переработка: груз доставили в город Имабари, где на заводе Taiyo Oil из нефти будут производить бензин и другие нефтепродукты.

Разрешение США: из-за глобального дефицита и энергокризиса Вашингтон временно разрешил операции с российской нефтью; действие соответствующих лицензий продлено до 17 мая.

Мировой энергетический кризис усугубился после начала боевых действий с участием Израиля, США и Ирана в конце февраля 2026 года. Это вынудило страны Азии искать альтернативные ресурсы для стабилизации внутренних цен.

Напомним, Ормузский пролив остается заблокированным: почему заявления Трампа не изменили ситуацию . По состоянию на 4 мая, судоходство в регионе остается парализованным. Несмотря на заявления Дональда Трампа о подготовке операции по деблокированию, ведущие морские перевозчики отказываются возобновлять транзит из-за высоких рисков.