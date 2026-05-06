Японська компанія вперше за час війни в Ірані прийняла танкер з російською нафтою

До західного узбережжя Японії пришвартувався танкер із російською сирою нафтою. Це стало першим подібним випадком з моменту блокування Ормузької протоки, спричиненого війною в Ірані.

Закупівлю здійснила приватна компанія Taiyo Oil на прямий запит міністерства економіки Японії. У відомстві пояснили, що країна гостро залежить від близькосхідних енергоносіїв, а через перекриття ключових морських шляхів вимушена терміново диверсифікувати джерела постачання сировини.

Деталі постачання та санкційний статус

Сировина надійшла з далекосхідного проєкту "Сахалін-2", який має особливий статус у системі міжнародних обмежень.

Ключові факти про закупівлю:

Джерело походження: нафта видобута на проєкті "Сахалін-2", який наразі не підпадає під санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні.

Переробка: вантаж доправили до міста Імабарі, де на заводі Taiyo Oil з нафти виготовлятимуть бензин та інші нафтопродукти.

Дозвіл США: через глобальний дефіцит та енергокризу Вашингтон тимчасово дозволив операції з російською нафтою; дію відповідних ліцензій продовжено до 17 травня.

Світова енергетична криза поглибилася після початку бойових дій за участю Ізраїлю, США та Ірану наприкінці лютого 2026 року. Це змусило країни Азії шукати альтернативні ресурси для стабілізації внутрішніх цін.

Нагадаємо, Ормузька протока залишається заблокованою: чому заяви Трампа не змінили ситуацію. Станом на 4 травня судноплавство в регіоні залишається паралізованим. Попри заяви Дональда Трампа про підготовку операції з деблокування, провідні морські перевізники наразі відмовляються відновлювати транзит через високі ризики.