Країни Азії створять спільний морський центр через війну в Ірані

Країни Південно-Східної Азії домовилися створити єдиний морський центр для координації дій у Південнокитайському морі. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший зазначив, що цей крок допоможе запобігти транспортній кризі, подібній до тієї, що виникла через закриття Ормузької протоки внаслідок війни в Ірані.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Морський центр АСЕАН стане єдиною базою даних для 11 країн регіону. Маніла вже запропонувала прийняти штаб-квартиру центру у себе.

Уроки Ормузької протоки та нові загрози

Зупинка судноплавства на Близькому Сході через воєнні дії завдала важкого удару по азійських країнах, спричинивши дефіцит палива та стрибок цін. В Азії побоюються, що блокування шляхів у Південнокитайському морі матиме ще важчі наслідки.

Основні завдання нового центру:

Безпека суден: контроль за рухом транспорту та забезпечення вільного проходу кораблів.

Спільний моніторинг: боротьба з контрабандою, торгівлею людьми та незаконним виловом риби.

Відкриті шляхи: координація зусиль, щоб важливі артерії, такі як Малаккська протока, залишалися доступними для торгівлі.

Маркос підкреслив, що мета центру — не конфронтація з іншими країнами, а підтримання порядку. Проте ініціатива може викликати роздратування Китаю, який претендує на більшу частину акваторії Південнокитайського моря.

Співпраця також стала відповіддю на ідеї деяких країн регіону запровадити плату за прохід через міжнародні протоки, що раніше викликало протести з боку Сінгапуру та Малайзії.

Нагадаємо, Ормузька протока залишається заблокованою попри заяви Трампа. Судноплавство в регіоні фактично зупинене, а великі морські перевізники не ризикують відновлювати рейси навіть після оголошення США про початок операції з розблокування шляхів.