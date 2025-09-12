Стратегия безбарьерного пространства: как идет ремонт трассы на Полтавщине

В Полтавской области продолжаются работы по восстановлению покрытия на автодороге Н-12 Сумы — Полтава. Сейчас укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, обустраивают парковочные места и внедряют элементы безбарьерного пространства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт автодороги Н-12 Сумы — Полтава

Ремонт производится в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства:

снижается уровень бортовых камней на пешеходных переходах;

устанавливаются пандусы на подходах к переходам;

наносится дорожная разметка после завершения работ.

С начала 2025 года на дороге Н-12 восстановлено около 20 км покрытия и проведен ямочный ремонт практически по всей протяженности. Ежесуточно по трассе пользуются около 5 тысяч транспортных средств.

Общая протяженность автодороги в пределах Полтавской области составляет около 69 км; она соединяет Сумщину и Полтавщину и важна для логистики военных, медицинских, гуманитарных и эвакуационных рейсов.

