Стратегия безбарьерного пространства: как идет ремонт трассы на Полтавщине

ремонт дороги
Восстановление автодороги Н-12 в Полтавской области / Агентство восстановления

В Полтавской области продолжаются работы по восстановлению покрытия на автодороге Н-12 Сумы — Полтава. Сейчас укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, обустраивают парковочные места и внедряют элементы безбарьерного пространства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт автодороги Н-12 Сумы — Полтава

Ремонт производится в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства:

  • снижается уровень бортовых камней на пешеходных переходах;
  • устанавливаются пандусы на подходах к переходам;
  • наносится дорожная разметка после завершения работ.

С начала 2025 года на дороге Н-12 восстановлено около 20 км покрытия и проведен ямочный ремонт практически по всей протяженности. Ежесуточно по трассе пользуются около 5 тысяч транспортных средств.

Общая протяженность автодороги в пределах Полтавской области составляет около 69 км; она соединяет Сумщину и Полтавщину и важна для логистики военных, медицинских, гуманитарных и эвакуационных рейсов.

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько