Стратегія безбар’єрного простору: як триває ремонт траси на Полтавщині

У Полтавській області тривають роботи з відновлення покриття на автодорозі Н-12 Суми — Полтава. Наразі укладають вирівнюючий шар асфальтобетону, облаштовують місця для паркування та впроваджують елементи безбар’єрного простору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт автодороги Н-12 Суми — Полтава

Ремонт проводиться в рамках Національної стратегії створення безбар’єрного простору:

понижується рівень бортових каменів на пішохідних переходах;

встановлюються пандуси на підходах до переходів;

наноситься дорожня розмітка після завершення робіт.

З початку 2025 року на дорозі Н-12 відновлено близько 20 км покриття та проведено ямковий ремонт практично по всій протяжності. Щодоби трасою користуються близько 5 тисяч транспортних засобів.

Загальна протяжність автодороги в межах Полтавської області становить майже 69 км; вона з’єднує Сумщину та Полтавщину та є важливою для логістики військових, медичних, гуманітарних та евакуаційних рейсів.

