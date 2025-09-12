Запланована подія 2

Стратегія безбар’єрного простору: як триває ремонт траси на Полтавщині

Відновлення автошляху Н-12 у Полтавській області / Агентство відновлення

У Полтавській області тривають роботи з відновлення покриття на автодорозі Н-12 Суми — Полтава. Наразі укладають вирівнюючий шар асфальтобетону, облаштовують місця для паркування та впроваджують елементи безбар’єрного простору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт автодороги Н-12 Суми — Полтава

Ремонт проводиться в рамках Національної стратегії створення безбар’єрного простору:

  • понижується рівень бортових каменів на пішохідних переходах;
  •  встановлюються пандуси на підходах до переходів; 
  • наноситься дорожня розмітка після завершення робіт.

З початку 2025 року на дорозі Н-12 відновлено близько 20 км покриття та проведено ямковий ремонт практично по всій протяжності. Щодоби трасою користуються близько 5 тисяч транспортних засобів.

Загальна протяжність автодороги в межах Полтавської області становить майже 69 км; вона з’єднує Сумщину та Полтавщину та є важливою для логістики військових, медичних, гуманітарних та евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Ольга Опенько