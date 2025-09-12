Уменьшение гендерного разрыва в оплате труда: стартовал новый курс финансовой грамотности для женщин

Projector Foundation в партнерстве с Фондом Кредобанка и при поддержке Минэкономики и Государственной службы занятости запускает курс финансовой грамотности для украинских женщин под названием "Розраховую на себе". Программа реализуется в рамках стратегии уменьшения гендерного разрыва в оплате труда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Финансовая грамотность для женщин

По данным Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Украину разница в оплате труда между женщинами и мужчинами составила 18,6%.

Во время войны роль женщин в экономике изменилась - они активнее создают собственные бизнесы и овладевают профессиями, которые раньше считались преимущественно мужскими. В этом контексте важными становятся проекты развития финансовых навыков и повышения финансовой грамотности, что усиливает возможности женщин в предпринимательстве и на рынке труда, отмечает прессслужба.

В настоящее время готовится новый Кодекс законов о труде, который имеет целью осовременить трудовое законодательство, устранить устаревшие дискриминационные нормы и адаптировать его к современным условиям рынка труда.

Программа будет длиться два месяца в онлайн формате и поможет овладеть инструментами для разработки личного финансового плана. Кроме этого, обучение будет включать вебинары и менторские сессии с куратором курса, финансовой консультанткой Оксаной Железко.

Обучение доступно для женщин от 18 лет, самостоятельно зарабатывающих, стремящихся эффективно управлять собственным бюджетом и достичь финансовой независимости. Регистрация продлится до 24 сентября.

Все лекции курса можно посмотреть в записи после заполнения заявки. Программа включает темы:

основы бюджетирования;

формирование финансовой подушки;

работа с кредитами;

инструменты инвестирования;

благотворительность в личном бюджете;

психология денег и другие.

Курс подойдет тем, кто хочет уверенно управлять финансами, но не знает с чего начать. Дружеское коммьюнити и поддержка кураторки помогут преодолеть барьеры и сформировать финансовую уверенность, подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, уже 763 украинки присоединились к государственной программе, которая открывает двери к профессиям, традиционно считавшимся мужским. Чаще украинки выбирают профессию станочницы и операторки котельной.