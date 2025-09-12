Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Уменьшение гендерного разрыва в оплате труда: стартовал новый курс финансовой грамотности для женщин

отчеты, документы, калькулятор, женщины
Курс финансовой грамотности "Рассчитываю на себя" для украинских женщин / Freepik

Projector Foundation в партнерстве с Фондом Кредобанка и при поддержке Минэкономики и Государственной службы занятости запускает курс финансовой грамотности для украинских женщин под названием "Розраховую на себе". Программа реализуется в рамках стратегии уменьшения гендерного разрыва в оплате труда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Финансовая грамотность для женщин

По данным Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Украину разница в оплате труда между женщинами и мужчинами составила 18,6%.

Во время войны роль женщин в экономике изменилась - они активнее создают собственные бизнесы и овладевают профессиями, которые раньше считались преимущественно мужскими. В этом контексте важными становятся проекты развития финансовых навыков и повышения финансовой грамотности, что усиливает возможности женщин в предпринимательстве и на рынке труда, отмечает прессслужба.

В настоящее время готовится новый Кодекс законов о труде, который имеет целью осовременить трудовое законодательство, устранить устаревшие дискриминационные нормы и адаптировать его к современным условиям рынка труда.

Программа будет длиться два месяца в онлайн формате и поможет овладеть инструментами для разработки личного финансового плана. Кроме этого, обучение будет включать вебинары и менторские сессии с куратором курса, финансовой консультанткой Оксаной Железко.

Обучение доступно для женщин от 18 лет, самостоятельно зарабатывающих, стремящихся эффективно управлять собственным бюджетом и достичь финансовой независимости. Регистрация продлится до 24 сентября.

Все лекции курса можно посмотреть в записи после заполнения заявки. Программа включает темы:

  • основы бюджетирования;
  • формирование финансовой подушки;
  • работа с кредитами;
  • инструменты инвестирования;
  • благотворительность в личном бюджете;
  • психология денег и другие.

Курс подойдет тем, кто хочет уверенно управлять финансами, но не знает с чего начать. Дружеское коммьюнити и поддержка кураторки помогут преодолеть барьеры и сформировать финансовую уверенность, подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, уже 763 украинки присоединились к государственной программе, которая открывает двери к профессиям, традиционно считавшимся мужским. Чаще украинки выбирают профессию станочницы и операторки котельной.

Автор:
Ольга Опенько