Зменшення гендерного розриву в оплаті праці: стартував новий курс фінансової грамотності для жінок

Projector Foundation у партнерстві з Фундацією Кредобанку та за підтримки Мінекономіки і Державної служби зайнятості запускає курс фінансової грамотності для українських жінок під назвою “Розраховую на себе”. Програма реалізується в рамках стратегії зменшення гендерного розриву в оплаті праці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Фінансова грамотність для жінок

За даними Держстату, до повномасштабного російського вторгнення в Україні різниця в оплаті праці між жінками та чоловіками становила 18,6%.

Під час війни роль жінок в економіці змінилася - вони активніше створюють власні бізнеси та опановують професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. У цьому контексті важливими стають проєкти з розвитку фінансових навичок і підвищення фінансової грамотності, що посилює можливості жінок у підприємництві та на ринку праці, наголошує пресслужба.

Наразі готується новий Кодекс законів про працю, який має на меті осучаснити трудове законодавство, усунути застарілі дискримінаційні норми та адаптувати його до сучасних умов ринку праці.

Програма триватиме два місяці в онлайн форматі і допоможе опанувати інструменти для розробки особистого фінансового плану. Окрім цього, навчання включатиме вебінари та менторські сесії з кураторкою курсу, фінансовою консультанткою Оксаною Желєзко.

Навчання доступне для жінок від 18 років, які самостійно заробляють, прагнуть ефективно керувати власним бюджетом та досягти фінансової незалежності. Реєстрація триває до 24 вересня.

Усі лекції курсу можна переглянути у записі після заповнення заявки. Програма охоплює теми:

основи бюджетування;

формування фінансової подушки;

робота з кредитами;

інструменти інвестування;

благодійність у особистому бюджеті;

психологія грошей та інші.

Курс підійде тим, хто хоче впевнено керувати фінансами, але не знає, з чого почати. Дружнє ком’юніті та підтримка кураторки допоможуть подолати бар’єри та сформувати фінансову впевненість, підкреслюють в пресслужбі.

Нагадаємо, вже 763 українки долучилися до державної програми, яка відкриває двері до професій, традиційно вважалися чоловічими. Найчастіше українки обирають фах верстатниці та операторки котельні.